Viva

A Mauricio Hoffmann le salió caro lo que hizo en una soda de San José: vea el insólito momento que lo dejó desconcertado

El presentador de Teletica visitó un local de comida en la capital y terminó sorprendido

EscucharEscuchar
Por Juan Pablo Sanabria
Mauricio Hoffmann
Mauricio Hoffmann no esperaba lo que le pasó en una soda de San José, en plena transmisión en vivo para Teletica. (Captura de video)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Mauricio HoffmannTeleticaDe boca en boca
Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.