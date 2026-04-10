A Mauricio Hoffmann le salió caro lo que hizo en una soda de San José: vea el insólito momento que lo dejó desconcertado

Mauricio Hoffmann no esperaba lo que le pasó en una soda de San José, en plena transmisión en vivo para Teletica.

Mauricio Hoffmann vivió un insólito momento durante la edición de este jueves 9 de abril del programa De boca en boca, de Teletica. El presentador fue el seleccionado para, junto a la periodista Minerva Rojas, recorrer varios puntos en San José.

Uno de los lugares que visitó fue la soda El 11, ubicada en barrio Luján. Allí se metió hasta la cocina, literalmente, y hasta bailó con el personal del restaurante. Sin embargo, también se vio envuelto en algunas “tortas”, como se dice popularmente, que le salieron caras.

Durante su visita, quebró una cuchara y causó gran emoción entre las trabajadoras. Todo era alegría hasta ese momento.

Sin embargo, una de las trabajadoras llegó en media transmisión hasta la mesa donde Hoffmann disfrutaba de un almuerzo. Él reaccionó desconcertado cuando le cobraron la comida y los utensilios que dañó.

“Aquí está la factura por la cuchara que quebró, de los movimientos que se pegó ahí en la cocina”, le dijo la joven. Más adelante, ella le detalló qué le cobraba: “La cuchara, los platos, los movimientos y que me dejó como locas a las muchachas”.

Esto provocó sorpresa en el conductor e hizo que Minerva, su compañera del canal, estallara en carcajadas. Luego, Hoffmann también se contagió de las risas y afirmó que era la primera vez que le sucedía algo así.

Resignado, ofreció lavar los platos y hasta hacer otro de sus bailes, con tal de que le perdonaran la cuenta que ascendía a casi ¢28.000.

Aunque la escena terminó con la mujer aceptando el ofrecimiento de Mauricio, lo cierto es que el presentador sí tuvo que sacar de su bolsillo para pagar “los platos rotos”. Desde el espacio farandulero confirmaron a La Nación que, a pesar de que no se vio en cámaras, Hoffmann pagó los ¢28.000 a la soda.