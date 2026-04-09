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Mauricio Hoffmann se pronuncia sobre el fin de su último vínculo con Ericka Morera: esto dijo el presentador

El presentador confirmó la noticia en sus redes sociales e hizo algunos comentarios al respecto

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Por Fiorella Montoya y Jessica Rojas Ch.
Mauricio Hoffmann confirmó este jueves la venta del salón de belleza Blow Dry-Bar, negocio que compartía con su exesposa Ericka Morera (Archivo LN)







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Mauricio HoffmannEricka Morera
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

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