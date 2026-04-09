Mauricio Hoffmann se pronuncia sobre el fin de su último vínculo con Ericka Morera: esto dijo el presentador

Mauricio Hoffmann confirmó este jueves la venta del salón de belleza Blow Dry-Bar, negocio que compartía con su exesposa Ericka Morera

Mauricio Hoffmann decidió pronunciarse luego de que su exesposa Ericka Morera anunciara que viven otra ruptura en su relación, esta vez, la de socios de negocios.

Los comunicadores fueron esposos y además son padres de una niña. Su historia amorosa llegó a su fin hace un par de años, pero seguían unidos en una relación comercial... hasta ahora.

Hoffmann y Morera fundaron hace 9 años el salón de belleza Blow Dry-Bar, donde también tenían otro socio. No obstante, después de casi una década al frente del negocio, tomaron la decisión de venderlo, así como sus acciones en la compañía; así lo dio a conocer la periodista en sus redes sociales.

Hoffmann no se había pronunciado al respecto, pero este jueves publicó un comunicado confirmando la situación.

“El ser agradecido es uno de los valores más importantes que me inculcaron mis papás. Y así me siento hoy. Quería compartirles que hemos decidido vender y terminar un ciclo muy especial con nuestro salón de belleza Blow Dry Bar”, escribió el presentador de Teletica.

Afirmó que “fueron nueve años increíbles, llenos de crecimiento, aprendizaje y muchísimos logros. Nada de esto hubiera sido posible sin nuestros clientes y sin el extraordinario equipo que nos acompañó en el camino”.

Mauricio Hoffmann afirmó que decidieron cerrar este ciclo profesional debido a nuevos proyectos personales. (Tomada de redes sociales)

Hoffmann dijo que la decisión se debe a proyectos profesionales que separan el camino de ambos y dio a conocer que el salón continuará en “excelentes manos... Hoy dejamos un negocio sólido, bien posicionado y con un enorme potencial hacia el futuro, lo cual nos llena de orgullo”, finalizó.

En una entrevista con la revista Perfil, que se publicó en el 2019, Morera había comentado que Blow Dry-Bar era un sueño que ella y su entonces esposo tenían desde hacía varios años. “Vimos el concepto de un salón de belleza mezclado con un bar. Se lo contamos a uno de nuestros mejores amigos, quien se convirtió en nuestro socio”, explicó entonces sobre el nacimiento de la idea.