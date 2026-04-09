Ericka Morera confirma el fin de una unión con Mauricio Hoffmann: ‘La vida es de ciclos’

La periodista Ericka Morera y el presentador Mauricio Hoffmann estuvieron casados y son padres de una niña.

La periodista Ericka Morera y el presentador de Teletica Mauricio Hoffmann viven actualmente otra ruptura en su relación, esta vez, la de socios de negocios.

Los comunicadores fueron esposos y además son padres de una niña; sin embargo, su historia amorosa llegó a su fin hace un par de años, pero seguían unidos en una relación comercial... hasta ahora.

Hoffmann y Morera fundaron hace nueve años el salón de belleza Blow Dry-Bar, donde también tenían otro socio. No obstante, después de casi una década al frente del negocio, tomaron la decisión de venderlo, así como sus acciones en la compañía.

Así lo confirmó la propia Morera en un comunicado que publicó en sus redes sociales. “Han sido años muy especiales para nosotros, que nos dejaron no solo crecimiento profesional, sino también personal, además de recuerdos que siempre vamos a valorar con muchísimo cariño”, escribió la periodista.

Agregó que la vida es de ciclos y cierres, y que el cierre del salón se dio de manera tranquila y en los mejores términos.

“El negocio ahora pasa a manos de una nueva empresa que viene con un proyecto muy bonito. Cuenta con todo nuestro apoyo y nuestros mejores deseos”, manifestó la comunicadora.

Con esta publicación la periodista Ericka Morera anunció el término de su relación de negocios con Mauricio Hoffmann. (Instagram)

Al cierre del mensaje aprovechó para agradecerles a las personas que fueron parte de la historia del negocio.

En una entrevista con la revista Perfil, que se publicó en el 2019, Morera había comentado que Blow Dry-Bar era un sueño que ella y su entonces esposo tenían desde hacía varios años. “Vimos el concepto de un salón de belleza mezclado con un bar. Se lo contamos a uno de nuestros mejores amigos, quien se convirtió en nuestro socio”, explicó entonces sobre el nacimiento de la idea.