Periodista de Teletica hizo controversial comentario en vivo que escandalizó: vea el video

En los últimos meses, Juan Carlos Solano ha explotado su faceta más distendida en Teletica.

El periodista deportivo Juan Carlos Solano soltó un inesperado comentario, en tono de broma, durante una transmisión en vivo en Teletica. Aunque en otra época todo hubiera quedado en el momento, hoy las redes sociales replican todo y, a partir de eso, la reacción de la gente queda en evidencia.

La intervención de Solano, además, fue compartida por las propias cuentas de TDMax. Allí, varias personas se mostraron escandalizadas y lanzaron críticas contra el comunicador.

Todo ocurrió durante el programa Estadio TD Más, emitido la noche de este jueves 9 de abril. Cuando estaban próximos a ir a un corte comercial, el periodista Ricardo Cordero, quien detrás de cámaras interpreta al personaje del Tío TD Más, hizo una broma que volvió cómico el ambiente.

“Qué dichoso Jeaustin (Campos), dijo que jalaba (renunció como director técnico del Real España de Honduras) y le dijeron que no, que se quedara. Yo una vez dije ‘me voy’ y más bien me ayudaron a hacer las maletas: ‘¿Ah, en serio?, arrolle’”, dijo Cordero.

El chiste generó risas en los presentes y fue rematado por Juan Carlos Solano con una frase que divide opiniones: “Llévese esta, le dijeron...”.

En los comentarios del clip, algunos usuarios dejaron saber su molestia con el comentario, el cual les pareció subido de tono y que no debería hacerse en televisión.

“Qué corrientes”, “Terrible ese Juanca”, “Los de corbata son los peores, ¿Eso deja la universidad?”, “Ese muchacho es corriente y vulgar, ya son varias veces que se le sale y no lo corrigen”, “Donde esté Tavo siempre hay comentarios de este tipo; se ve feo”, “Más profesionalismo”, fueron algunos de los comentarios.

No obstante, a gran parte del público que comentó el video le causó gracia, e incluso algunos se mostraron en desacuerdo con las críticas, asegurando que se trata de humor y que ese tipo de bromas son comunes en Costa Rica.