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Periodista de Teletica hizo controversial comentario en vivo que escandalizó: vea el video

El comunicador se salió del libreto con una intervención que, para algunos, fue indebida

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Por Juan Pablo Sanabria
Juan Carlos Solano
En los últimos meses, Juan Carlos Solano ha explotado su faceta más distendida en Teletica. (Instagram)







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Teletica
Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

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