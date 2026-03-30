Periodista de Teletica quedó impactado con lo que se topó en vivo: vea el video que sorprende a cualquiera

Juan Carlos Solano es periodista y narrador de Teletica. Su trabajo se da, mayormente, en el canal TD Más.

Juan Carlos Solano es uno de los periodistas de Teletica que más suele toparse con situaciones insólitas. Porque si el fútbol local ya da para mucho, en Segunda División (competencia que él narra en TD Más) se respira de verdad el ambiente folclórico de mejenga de pueblo.

En uno de los tantos partidos en que trabaja como narrador, Solano atestiguó una realidad que deja boquiabierto a cualquiera y, por supuesto, al día siguiente fue a compartirlo con sus colegas de Teletica Radio.

El comunicador dirigió junto a Randall Vargas la transmisión de un encuentro del Deportivo Upala, realizado en el estadio de Río Zapote, el cual fue construido recientemente por el equipo alajuelense.

El tamaño de esta cancha, ubicada en Llano Azul de Upala, es realmente impactante, pues mide 117 metros de largo por 82 de ancho. Para dimensionarlo, la gramilla del Estadio Nacional es de 105 metros por 68; la medida más común en el país.

Incluso, el Alejandro Morera Soto, que es, horizontalmente un poco más amplio que los demás, tiene apenas 72 metros de ancho.

Juan Carlos mostró su sorpresa a Christian Sandoval y a los radioescuchas, quienes reaccionaron con asombro y risas.

“Cuando empezamos a transmitir, yo le dije a Randall (Vargas): ‘Esta cancha es gigante’. Y Randall buscó el dato. Es en serio, Sandoval”, dijo Solano, como quien da fe de algo increíble.

Por supuesto, las tomas de la cancha dieron para que muchos sacaran el ingenio y el primer chiste (y el que más se repitió) fue compararla con Súper Campeones, serie animada en la que los personajes tardaban una eternidad en recorrer la gramilla.

Además, otros hasta hicieron chota del estado físico de algunos jugadores del país, asegurando que en ese estadio estarían pidiendo cambio a los 10 minutos del partido.