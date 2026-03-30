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Periodista de Teletica quedó impactado con lo que se topó en vivo: vea el video que sorprende a cualquiera

El narrador compartió su asombro con Christian Sandoval, tras una transmisión para TD Más

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Por Juan Pablo Sanabria
Juan Carlos Solano es periodista y narrador de Teletica. Su trabajo se da, mayormente, en el canal TD Más. (Instagram)







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TeleticaJuan Carlos Solano
Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

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