Narrador de Teletica recibe fuertes críticas por lo que hizo en transmisión: vea el polémico momento

Juan Carlos Solano, periodista de Teletica, narra partidos en TD Más y FUTV.

El periodista y narrador de Teletica, Juan Carlos Solano, se ganó duras críticas en redes sociales por su accionar durante la transmisión del partido de Segunda División entre Quepos Cambute y Sarchí.

La situación se dio cuando el equipo puntarenense anotó su segundo gol en el encuentro que se transmitió por el canal FUTV, bajo la narración de Solano.

Fabián Chaves, número 10 del equipo, hizo una magistral jugada, en la que recuperó la bola, tiró un caño y puso una asistencia milimétrica para que su compañero Erick Marín anotara.

Sin embargo, todo esto ocurrió sin que el locutor le prestara atención, pues optó por referirse a un mensaje que recibió del periodista Christian Sandoval.

“No, no, no... y aparece Christian Sandoval diciendo: ‘Apoyando al equipo de toda mi vida, Quepos Cambute’. No”, dijo entre risas mientras Chaves derrochaba su talento en el césped.

@futvcr ⏰ 57' Erick Marín pone el 1-2 para Quepos que le da vuelta al marcador. ♬ sonido original - FUTVCR - FUTVCR

Cuando el balón ya estaba entre las redes, el narrador reaccionó: “Va Quepos, apareció Christian, apareció el gol”, dijo para después soltar el grito de gol.

El fragmento fue compartido en las redes sociales de FUTV y en TikTok, donde los comentarios están llenos de señalamientos contra Juan Carlos Solano, cuyas intervenciones ajenas al juego no son del agrado de toda la audiencia.

“Qué tuanis sería que narrara las acciones del partido y no esté hable que hable de otra cosa”, “No jodás, jugadota y lo narra así”, “Pésima narración”, “El narrador que no ve el partido”, “Se quiere parecer al finado Pilo”, fueron algunos de los mensajes.