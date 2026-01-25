Viva

Narrador de Teletica recibe fuertes críticas por lo que hizo en transmisión: vea el polémico momento

El también periodista deportivo fue señalado por muchos usuarios en redes sociales

EscucharEscuchar
Por Juan Pablo Sanabria
Juan Carlos Solano
Juan Carlos Solano, periodista de Teletica, narra partidos en TD Más y FUTV. (Instagram)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
TeleticaJuan Carlos SolanoTD MásFUTV
Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.