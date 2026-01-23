Teletica se despide de figura clave de ‘De boca en boca’ y anuncia importante cambio en el programa

Los presentadores Montserrat Del Castillo, Bismarck Méndez y Mauricio Hoffmann cambiarán de dirección en 'De boca en boca', programa de Teletica.

Teletica sorprendió con fuertes noticias de última hora sobre De boca en boca, uno de los programas más importantes de su parrilla. En concreto, este 23 de enero anunció que se despide de una figura clave del espacio.

Se trata de Danny Jiménez, quien fungía como productor del programa de farándula.

“Televisora de Costa Rica informa que el día de hoy ha concluido la relación laboral con el señor Danny Jiménez, productor de la revista De Boca en Boca. Agradecemos su contribución y le deseamos éxito en sus futuros proyectos profesionales”, informó el medio Teletica.com.

Además, la desvinculación de Jiménez implica un importante cambio, pues uno de los periodistas (también presentador) del espacio asumirá la producción.

“En adelante, este rol será asumido por el señor Diego Piñar, quien, además, continuará como jefe de información del programa”, detalló la empresa.

Piñar, quien presenta la sección Se quema el pan, elabora notas como periodista y es el jefe de información; ahora también estará a cargo del elenco conformado por Montserrat del Castillo, Mauricio Hoffmann, Bismarck Méndez y María Fernanda León.

