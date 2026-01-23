El inesperado reclamo de Montserrat del Castillo a un invitado en vivo: ‘Fijo no se acuerda de mí...’

En una entrevista con Hernán Jiménez, Montserrat Del Castillo recordó cuando participó en una película hace 14 años.

Este viernes 23 de enero, la presentadora de De boca en boca, Montserrat del Castillo, hizo en vivo un reclamo a uno de sus invitados especiales. El cineasta costarricense Hernán Jiménez estuvo hablando de su película, pero la confesión de Del Castillo sorprendió a todos.

“Hace como 14 años, no sé, fijo Hernán no se acuerda de mí, pero formé parte de una película que estuvo haciendo aquí en Costa Rica; después les cuento”, dijo Montserrat, despertando la curiosidad de sus compañeros, quienes le insistieron en contar lo que sucedió.

Lo único que la presentadora contestó, entre risa nerviosa, fue: “Mi escena no salió... después hablamos, Hernán”.

Los otros presentadores, con tono jocoso como tienen por costumbre, le echaron más leña al fuego, como se diría popularmente. “Hernán, ahí le están haciendo un reclamo por si no escuchó”, dijo María Fernanda León.

Por otro lado, Bismarck Méndez también se unió a las bromas: “Cuando uno es actor y le suprimen las escenas es porque no tenía sugar (azúcar) la escena, pero eso pasa hasta en las mejores familias”, afirmó.

Jiménez lo tomó con humor y trató de salir bien librado del incómodo momento. “Cuando estás editando una película hay una frase muy conocida que dice: ‘Tenés que ser capaz de matar las flores más lindas que salen en tu peli’ y ahí te fuiste vos”, le dijo a Montserrat.

La presentadora, incrédula, le respondió: “No se acuerda de mí, no mienta. El punto es que yo sé y vi de cerca el nivel que tenés de exigencia con vos mismo, las ganas que le echás de que salga aunque no exista presupuesto, pero agradecerte que tengas estas iniciativas”, finalizó la presentadora.