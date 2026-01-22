Hernán Jiménez y su inesperado mensaje electoral: ‘No puedo (ni quiero) guardar silencio’

El cineasta y actor costarricense Hernán Jiménez aprovechó sus redes sociales para salirse un momento de sus tradicionales videos humorísticos y la promoción de sus películas, con el fin de ponerse en modo democrático de cara a las elecciones de este 2026.
Jiménez, quien cuenta con una amplia audiencia en su perfil de Instagram y Facebook, hizo un llamado a los compatriotas a salir a votar este 1.° de febrero. Lo hizo por medio del reposteo de un video que compartió en el 2018, publicado a propósito de las votaciones de aquel año.
La publicación la hizo tanto en Instagram como en Facebook. “Yo no creo tener derecho (ni capacidad) de decirle a nadie cómo ni por quién votar. Pero también sé que no puedo (ni quiero) guardar silencio. Porque Costa Rica me ha dado mucho. Mucho”, comentó Jiménez.
“Lo mínimo que puedo hacer es reiterar cuánto amo nuestro país, y sobre todo, su gente. Gente buena. Mis vecinos. Los suyos. Este video lo hice hace ocho años, y me sorprende que aún sostenga cada palabra que aquí comparto. Lo hago con respeto pero con absoluta convicción. Nos vemos el 1.° de febrero. Vote por y con amor. Vote", concluyó el artista.
En el video, Jiménez hace una narración muy emotiva y muestra diferentes paisajes de Costa Rica.
“Este mensaje, más que cualquier otra cosa, es una forma de alzar la voz como un simple compañero de país y decirle a toda esa gente que dice que no va a votar que la política a veces incomoda; implica atreverse a mirar lo que nos duele y escuchar, sobre todo, escuchar muy atentamente para luego actuar con solidaridad”.