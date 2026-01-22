Hernán Jiménez y su inesperado mensaje electoral: ‘No puedo (ni quiero) guardar silencio’

El cineasta costarricense Hernán Jiménez publicó un sentido mensaje para inspirar a los ticos a votar este 1. ° de febrero.

El cineasta y actor costarricense Hernán Jiménez aprovechó sus redes sociales para salirse un momento de sus tradicionales videos humorísticos y la promoción de sus películas, con el fin de ponerse en modo democrático de cara a las elecciones de este 2026.

Jiménez, quien cuenta con una amplia audiencia en su perfil de Instagram y Facebook, hizo un llamado a los compatriotas a salir a votar este 1.° de febrero. Lo hizo por medio del reposteo de un video que compartió en el 2018, publicado a propósito de las votaciones de aquel año.

La publicación la hizo tanto en Instagram como en Facebook. “Yo no creo tener derecho (ni capacidad) de decirle a nadie cómo ni por quién votar. Pero también sé que no puedo (ni quiero) guardar silencio. Porque Costa Rica me ha dado mucho. Mucho”, comentó Jiménez.

Hernán Jiménez instó a los ticos a votar

“Lo mínimo que puedo hacer es reiterar cuánto amo nuestro país, y sobre todo, su gente. Gente buena. Mis vecinos. Los suyos. Este video lo hice hace ocho años, y me sorprende que aún sostenga cada palabra que aquí comparto. Lo hago con respeto pero con absoluta convicción. Nos vemos el 1.° de febrero. Vote por y con amor. Vote", concluyó el artista.

En el video, Jiménez hace una narración muy emotiva y muestra diferentes paisajes de Costa Rica.

“Este mensaje, más que cualquier otra cosa, es una forma de alzar la voz como un simple compañero de país y decirle a toda esa gente que dice que no va a votar que la política a veces incomoda; implica atreverse a mirar lo que nos duele y escuchar, sobre todo, escuchar muy atentamente para luego actuar con solidaridad”.