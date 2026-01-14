Hernán Jiménez lanza el tráiler de su nueva película y sorprende la presencia de un actor de Hollywood: vea el video

El cineasta costarricense Hernán Jiménez también figura como escritor y actor en 'Abril', su nueva película.

El director y actor costarricense Hernán Jiménez anunció que en abril de este 2026 estrenará en los cines de Costa Rica su más reciente película.

En sus redes sociales, el cineasta compartió el tráiler de la producción Abril, que cuenta entre su elenco con el propio Jiménez, Maricarmen Merino, Lara Yuja Mora, Daniel Ross y el canadiense Francois Arnaud, recordado por papeles en series como Los Borgia y Heated Rivalry.

'Abril', la nueva película de Hernán Jiménez tendrá su premier en el Santa Barbara International Film Festival, en febrero; después se presentará en cines de Costa Rica. (IMDB)

Abril es un drama íntimo y sobre la compleja relación entre una madre y su hija adolescente , inspirada en la propia experiencia del director con su progenitora.

Según explicó Jiménez, la premier del filme será el 6 de febrero en el marco del Santa Barbara International Film Festival. La película llegará a nuestro país un mes después.

“Hay muchísimo amor y corazón puestos en esta película rodada íntegramente en Costa Rica por un brillante equipo costarricense”, manifestó el artista tico.

El actor canadiense François Arnaud, reconocido por trabajos en series como 'Los Borgia' y 'Heated Rivalry' ,destaca en el elenco de 'Abril', la nueva película de Hernán Jiménez. (AFP)

Abril representa la sexta película de Jiménez como director. Antes llevó la batuta de A ojos cerrados (2010), El regreso (2011), Entonces nosotros (2016), Elsewhere (2020) y Love Hard (2021). En algunas de estas producciones también fue guionista, editor y actor; además, en A Million Miles Away trabajó como coescritor.