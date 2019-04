– Exacto. A mis 24 años me devolví para San José y nuevamente la misma desazón, yo imprimía mi currículum con fotos y todo y me iba a los teatros a dejarlos, a todos, fui al de Lucho Barahona, a la Compañía Nacional de Teatro, a donde Oscar Castillo a pulsearle que me diera brete en La Pensión, traté de que me convalidaran algunas materias en la Escuela de Teatro de la UCR y me dijeron que si quería ser actor tenía que cursar toda la carrera desde el principio, vieras qué duro, yo me sentía totalmente aislado del ambiente… me acuerdo que en ese momento también Hilda Hidalgo y Laura Pacheco estaban haciendo la peli de García Márquez, Del amor y otros demonios, me hicieron una audición y estuve practicando el acento español durante tres meses a ver si me permitían un papel, pero qué va… ¡Hasta que Oscar Castillo me llamó para participar en un capítulo de La Pensión! Para mí aquello fue lo máximo, pero vieras qué difícil seguía todo, me metí a dar clases de inglés y por ese tiempo me contactaron de Repretel, Grettel Alfaro, porque una tía mía le habló de mí… Estaban armando Giros y me metieron pero no me pagaban nada, dizque a ver qué, porque a mí dizque me interesaba la producción y yo entré ahí y yo veía que la gente decía “Mae, ¿quién es ese carajillo?”, los técnicos como que no te tratan muy bien… además aquello es frenético, la televisión… entonces tuve una idea y le pedí permiso a mi hermana para comprar con su tarjeta una cámara de video, que en aquella época eran carísimas, y decidí que en lugar de seguirla pulseando ahí a ver qué me ofrecían, iba a hacer unos videíllos, entonces empecé a hacer capsulitas como el retrato de un carnicero, o el de un vendedor de chances, o el que está vendiendo café aquí… se llamaba Así somos los ticos, agarré cinco, los edité en la compu y se los llevaron al productor, que era José Mairena, y le encantaron, entonces me contrataro. Vos me entendés que yo durante año y medio hacía cápsulas de maquillaje, las filmaba, las editaba, yo no aparecía, pero entonces llamaban las doñitas para decir que ese hijueputa paso a paso de maquillaje no servía para nada porque yo lo editaba como un video de MTV, maeee, le metía colores y carajadas y las doñitas tratando de apuntar y la vara se salía de las manos… hacía cosas de consejos de compras, nos íbamos con el chef del programa, Erick Zumbado, y él le decía a la gente qué tipo de lechuga era mejor comprar… no creás que estaba muy feliz, pero bueno estando ahí hice mi primer documental y aquello fue como un drama, porque mucha gente se preguntaba “¿Y este hijueputa carajillo qué se cree, viene y nada más nos trae los cassettes, y cómo es que no lo está haciendo el departamento de Producción?