Monserrat tuvo que someterse a dolorosas sesiones de inyecciones y una posterior operación, con la que recuperaría sus rasgos originales, lo cual ocurrió. Sin embargo, el bullying ha continuado y este miércoles ella se sinceró con el público y contó cómo se sentía ante todo lo vivido, no sin mencionar la crueldad de la gente que sigue atacándola. “Antes porque mi cara se veía artificial, ahora porque mi cara se ve diferente, si no es por una cosa es por otra, hacen memes, comparaciones y chistes, me decían que me parecía a Michael Jackson, llegué a deprimirme, lloraba todos los días, ya había recuperado mis facciones y aún así seguían las humillaciones, fue muy duro… sin embargo, hay muchísima gente que me da su apoyo y cariño y ya aprendí a vivir con la idea de que hay gente que odia a las figuras conocidas solo porque sí, ya eso no me hace perder la paz, más porque me pudo haber pasado algo muy grave con la mala praxis que me hicieron y por dicha, todo se pudo corregir, aprendí la experiencia, pagué caro mi error y ahora estoy muy feliz porque me siento bien, y porque quiero que lo que me pasó a mí les sirva de lección a otras personas para que sean demasiado prudentes si se van a hacer algún procedimiento”, manifestó Monserrat, quien ya fuera de cámaras se manifestó liberada y con la sensación de haberse quitado un gran peso de encima al abrir su corazón, sin filtro alguno, con la teleaudiencia.