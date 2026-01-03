Montserrat del Castillo se vio alterada y con molestia por lo que le hicieron en vivo en Teletica: vea el tenso momento

Montserrat del Castillo manifestó su rechazo a llevar a cabo una dinámica durante tranmisión en vivo de Teletica.

Montserrat del Castillo vivió momentos de tensión durante una transmisión en vivo para De boca en boca, de Teletica. En medio de la peculiar situación, la presentadora se mostró alterada y hasta en un punto no escondió su molestia.

Durante la edición de este viernes 2 de enero, Castillo fue parte de un equipo del programa de farándula que hizo varios enlaces desde el Parque Diversiones. Este especial fue una especie de “despedida de soltero” para Allan Andino, periodista del espacio, quien se casará pronto.

Entre las atracciones que visitaron estuvo el Búmeran, la montaña rusa más fuerte del parque. Al llegar a este sitio, Bismarck Méndez dejó en claro su intención de “embarcar” a su compañera, haciendo que se subiera al juego mecánico.

Desde el inicio, Castillo se mostró reacia y expresó que no quería hacerlo, debido al miedo que le provocan estas atracciones. Sin embargo, Méndez y Andino la llevaron de la mano hacia la montaña rusa.

“No, eso no me gusta, en serio no me gusta. Yo no me voy a montar”, dijo la conductora visiblemente alterada.

Montserrat del Castillo vivió tensión por montaña rusa

Incluso, Montserrat se agarró al portón e insistió en que no deseaba subirse a la atracción, tratando de que no la hicieran avanzar más.

“No me voy a montar, es en serio. No me voy a montar. En serio, en serio; yo llego hasta allá, pero no me voy a montar”, reiteró en tono más serio.

Montserrat del Castillo le puso cara de pocos amigos a Bismarck Méndez cuando la hicieron subirse a la montaña rusa. (Captura de video)

El culmen llegó en la entrada a la atracción, cuando frente a las cámaras, no le quedó más opción que subirse en el asiento. “No puedo, en serio, mae, qué grosero”, le dijo a Méndez con molestia.

Ya a bordo, se resignó entre risas nerviosas y entonces decidió que no pasaría el momento sola, por lo que hizo que Bismarck también tomara asiento en la montaña rusa.

Más allá de la tensión, que fue propia del miedo que generan estas atracciones, Castillo apechugó la situación y la llevó a buen puerto. Al finalizar el recorrido, se le captó con las manos en la cara y hasta ella mostró que estaba temblando.