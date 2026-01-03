Viva

Montserrat del Castillo se vio alterada y con molestia por lo que le hicieron en vivo en Teletica: vea el tenso momento

‘Eso no me gusta, en serio no me gusta’, reiteró la presentadora

EscucharEscuchar
Por Juan Pablo Sanabria
Montserrat del Castillo
Montserrat del Castillo manifestó su rechazo a llevar a cabo una dinámica durante tranmisión en vivo de Teletica. (Captura de video)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Montserrat del CastilloDe boca en bocaTeletica
Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.