Montserrat del Castillo se equivocó ‘en vivo’ en el Tope Nacional y Bismarck Méndez tiene sorpresiva reacción; esto fue lo que pasó

Bismarck Méndez corrigió el error de Montserrat del Castillo al aire y lo convirtió en un momento de humor.

La transmisión de Teletica durante el Tope Nacional estuvo llena de momentos cargados de risas, música, improvisaciones y hasta bromas entre los presentadores del evento.

Las caras conocidas que estuvieron a cargo de la actividad equina fueron Mauricio Hoffmann, Bismarck Méndez, Montserrat del Castillo, María Fernanda León y más colaboradores.

En un momento de la transmisión, Del Castillo presentó en la tarima de Canal 7 a uno de los cantantes que amenizaban el evento; afirmando entusiastamente que a continuación estarían escuchando a “Pedro Infante”.

El joven cantó y, al terminar de cantar, su compañero Bismarck Méndez hizo la corrección. “Montse revivió a Pedro Infante, el cantante anterior era Armando Infante”, señaló Méndez.

Pedro Infante fue un actor y cantante mexicano que murió el 15 de abril de 1957.

Posteriormente, Méndez bromeó diciendo: “Hay tanto caballo que le pasa eso a uno”.

La transmisión estuvo marcada por diversos momentos divertidos; incluso, al animar al público, Mauricio Hoffmann casi llama “chinameros” a los presentes, lo que provocó risas entre los otros presentadores.