¿Por qué Repretel no transmitirá el Tope Nacional 2025?: esto dijeron

El próximo viernes 26 de diciembre, San Ramón se prepara para recibir el Tope Nacional 2025; sin embargo, lo que sorprendió a muchos costarricenses fue que Repretel no transmitirá el evento, como es tradición.

Para consultar los motivos de esta decisión, La Nación consultó al área de prensa del canal y esto fue lo que respondió: “Nosotros no transmitiremos el tope este año, pues estamos enfocados en nuestros proyectos Toros del 6, Repretel te premia y cerraremos la temporada con 90 minutos por la vida”.

Sin embargo, los televidentes si podrán ver el tope a través de la pantalla de Teletica, que transmitirá el evento de 1 p. m. a 3 p. m.

La última gran transmisión de Canal 6 fue el Festival de la Luz 2025. Este fin de año volverán a la acción con las corridas de toros, las cuales darán inicio el 25 de diciembre, de 3 p. m. a 6 p. m., desde el Centro de Eventos Pedregal.