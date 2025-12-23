¿Dónde y a qué hora ver el Tope Nacional 2025?

La actividad del Tope Nacional será transmitida por Teletica en un horario de 1 p. m. a 3 p. m.

El Día del Caballista Nacional se celebrará el 26 de diciembre en San Ramón. De esta manera, el cantón central de la tierra de los poetas se convertirá en la casa del Tope Nacional 2025, una fiesta en la que los caballos, sombreros y botas serán los grandes protagonistas.

La actividad equina será transmitida por la pantalla de Teletica, en un horario de 1 p. m. a 3 p. m. La labor estará a cargo de los presentadores del programa De boca en boca: Mauricio Hoffman, Bismarck Méndez, Montserrat del Castillo y María Fernanda León.

A ellos se les unirán Paula Sandí, experta en caballos, y Katherine Ortega, periodista de Buen día. El equipo de trabajo designado por Canal 7 estará ubicado en una tarima en la parte frontal de la parroquia de San Ramón Nonato.

En ese mismo lugar, la televisora planea dar un espectáculo a quienes se encuentren cerca de la tarima, pues contará con música en vivo del grupo Buena Calle. También participarán los artistas Gabriel Morúa, Armando Infante y Cinthia Arévalo.

El show no terminará con el recorrido, sino que después del tope habrá una fiesta con artistas nacionales, DJ, actividades recreativas y rifas.

Este año, Repretel decidió no participar en la transmisión de tope.

“Nosotros no lo transmitiremos. Estamos enfocados en nuestros proyectos Toros del 6, Repretel te premia y 90 minutos por la vida”, comunicó el canal de la Uruca.