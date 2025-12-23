Viva

¿Dónde y a qué hora ver el Tope Nacional 2025?

El Día del Caballista Nacional se celebrará este 26 de diciembre, en San Ramón

Por Fiorella Montoya
La actividad del Tope Nacional será transmitida por Teletica en un horario de 1 p. m. a 3 p. m.
La actividad del Tope Nacional será transmitida por Teletica en un horario de 1 p. m. a 3 p. m. (Teletica/Teletica)







