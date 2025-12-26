Teletica dio una sorpresa en el tope con una querida presentadora que nadie esperaba

El Tope Nacional se estrenó en San Ramón este viernes 26 de diciembre con transmisión de Teletica. En esta ocasión, canal 7 sorprendió a sus televidentes con la inclusión de una de las presentadoras más queridas y carismáticas del país.
Hace tres días, el martes 23 de diciembre, la producción de la televisora dio a conocer el equipo de trabajo que llevaría el entretenimiento a los hogares. El grupo estaba integrado por Mauricio Hoffman, Bismarck Méndez, Montserrat del Castillo, María Fernanda León, Paula Sandí -quien es experta en caballos- y Katherine Ortega, periodista de Buen día.
Sin embargo, al dar inicio la transmisión, se escuchó una voz conocida por la mayoría de costarricenses: Keyla Sánchez también estaba en el equipo. La comunicadora, que incluso es oriunda de San Ramón, participó en la presentación del espacio, animó al público, realizó entrevistas y cumplió con las menciones comerciales de la jornada.
Sánchez viene de concluir su participación en El Chinamo y sus seguidores esperan conocer si se integrará a nuevos formatos en Canal 7.