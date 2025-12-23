¿Keyla Sánchez y Melania Villalta son rivales en ‘El Chinamo?’, esto dicen las presentadoras

El Chinamo de Teletica siempre genera muchos comentarios alrededor de la producción, las risas que provocan los humoristas e incluso las polémicas entre sus propios presentadores, y este año no fue la excepción.

El programa De boca en boca dio a conocer algunas opiniones que hablaban de cierta enemistad entre la experimentada presentadora Keyla Sánchez y la joven Melania Villalta, también conductora del espacio.

En la publicación mostraron mensajes que se referían al “cambio generacional” que ambas representan e, incluso, rumores de que ellas no se hablan en camerinos, presumiendo de que no tienen una amistad como la que se ha visto con otros de sus compañeros.

Es por ello que De boca en boca les consultó a las presentadoras si realmente existe alguna rivalidad entre ellas y estas fueron sus respuestas: “Para nada, las redes sociales podrán decir muchas cosas, pero somos un equipo y eso es lo más importante”, dijo Villalta.

Mientras tanto, Keyla afirmó: “Yo creo que todos tenemos aquí nuestra esencia y personalidad. No importa la edad, no importa cuántos años tengamos en El Chinamo”.

Ni Villalta ni Sánchez han publicado fotografías juntas, como sí lo han hecho con otros integrantes del espacio, y no han comentado más sobre el tema.