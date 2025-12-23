Viva

¿Keyla Sánchez y Melania Villalta son rivales en ‘El Chinamo?’, esto dicen las presentadoras

El programa ‘De boca en boca’ conversó con las presentadoras, ante fuertes rumores en redes sociales

EscucharEscuchar
Por Fiorella Montoya
Melania Villalta y Keyla Sánchez aclararon rumores sobre supuesta rivalidad entre ellas.
Melania Villalta y Keyla Sánchez aclararon rumores sobre supuesta rivalidad entre ellas. (Jorge Navarro/Jorge Navarro)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
El ChinamoMelania VillaltaKeyla Sánchez
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Periodista. Se desempeña en la sección El Mundo y Breaking News. Graduada en 2020 de la carrera de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.