Periodista de Teletica perdió los estribos como nunca antes y descargó su enojo en vivo: vea el video

El periodista de Teletica Juan Carlos Solano se mostró como nunca antes se le había visto e hizo un fuerte comentario contra el técnico mexicano Miguel el Piojo Herrera.

Aunque Solano ha destacado por su estilo analítico y centrado en los aspectos técnicos y tácticos del juego, los dichos del Piojo Herrera lo hicieron perder sus estribos.

Recientemente, el exseleccionador de Costa Rica dio una entrevista para el pódcast del periodista mexicano Alejandro Blanco. Allí, se destapó sobre su paso por el país y lanzó dardos contra la administración del Club Sport Cartaginés.

“Cartago no se maneja bien, no lo manejan bien y hoy que Andrés Carevic estaba haciendo un gran trabajo, se fue de Cartago”, dijo el director técnico.

“Hay situaciones que como en todos lados pasa, hay equipos que se manejan bien y otros que no. Hay equipos importantes y otros que no son tan importantes”, agregó.

Estos comentarios fueron analizados en el programa Estadio TD Más, del que forma parte Juan Carlos Solano, durante la edición de este miércoles 14 de enero. Allí, Solano dejó claro con fuertes palabras que, a su juicio, Herrera no tenía la autoridad para criticar al equipo brumoso.

“Hay que recordarle que ese equipo mal manejado le ganó una final en el 94, al Atlante donde jugaba él y se la empujamos bien adentro”, dijo.

La intervención del comunicador causó sorpresa hasta en sus compañeros, quienes, soltaron risas y varios “No, no”, como indicando que se había sobrepasado. Inclusive, Josué Quesada le acercó una botella de agua mientras Solano continuaba su descargo.

“Es que me da cólera. ¿Sabe por qué me da cólera? Vienen y contratan a un mae que no sabe de fútbol, que viene hablando paja acá y se mete con Cartago. Dios guarde Ancelotti, ¿Él (Herrera) qué ha ganado?”, concluyó.