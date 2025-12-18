Periodistas de Teletica tuvieron incómodo cruce en vivo: ‘Me estás irrespetando’ (vea el video)

El incómodo momento entre los periodistas de Teletica ocurrió durante el programa 'Estadio TD Más'.

El partido entre la Liga Deportiva Alajuelense y el Deportivo Saprissa dejó las emociones al tope, incluso para los periodistas de Teletica que analizaron el primer partido de la final. Al menos así lo dejó ver un tenso cruce que tuvieron varias figuras de la televisora.

La incómoda situación se dio en el programa Estadio TD Más, cuando se discutía quién fue la figura del encuentro. En el set se encontraban Josué Quesada, Gustavo López y Juan Carlos Solano, quienes dialogaban con Christian Sandoval y Andrés González, ubicados en el Ricardo Saprissa.

Quesada y López lanzaron nombres como Kenyel Michel y Fidel Escobar, y extendieron la consulta a sus colegas en el estadio. Fue entonces que González sugirió a Alejandro Bran, que Gustavo respondió con un descalificativo y algo burlista “No”, provocando las risas de Josué Quesada.

Josué continuó la broma y en tono sarcástico le preguntó si no destacaba al portero Esteban Alvarado, quien fue uno de los más criticados debido a un grueso error que valió el segundo gol de la Liga.

El tono bromista no cayó bien en Andrés González y en su réplica, el comunicador se manifestó molesto por lo sucedido.

“Yo puedo decir cualquier jugador que vi, señor Josué Quesada. Yo puedo decir Esteban Alvarado. Me estás irrespetando, me estás irrespetando. ¿Qué quiere que diga, Washington Ortega? No, Josué, así no", dijo con tono vehemente.

Luego de que la escena escalara hasta este punto, Quesada le aclaró con algo de incomodidad que lo estaba vacilando.

“Si yo digo Alejandro Bran, que los demás digan lo que tienen que decir”, continuó mostrando su desacuerdo González.

Sin embargo, a pesar de la aclaración, Tavo López no dejó la discusión y de forma condescendiente le afirmó que estaba bien que nombrara a Bran, insinuando que González lo nominó debido a su gol.

“No me gustó el gol, me gustó el partido de Alejandro Bran. No pongás palabras, Tavo, no pongás palabras”, concluyó con fuerza González.