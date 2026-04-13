Un alcalde apareció de sorpresa en ‘Batalla de Karaoke’ de Teletica y este fue el motivo

El programa 'Batalla de Karaoke' se estrenó en Teletica este domingo 12 de abril.

El estreno de Batalla de Karaoke, el nuevo programa de Teletica, no solo tenía una multitud en el escenario —donde se enfrentaron 12 concursantes—, sino que el público en el estudio también fue masivo.

Muchos no quisieron perderse el programa y esto incluyó a gente de diversos sectores. Prueba de esto fue la sorpresiva presencia de un alcalde, quien estuvo como uno más entre la audiencia del estudio Marco Picado, en La Sabana.

En una de las tantas tomas se le vio y luego, en redes sociales, Carlos Hidalgo, alcalde de Turrialba, lo confirmó. Pero, ¿cuál fue el motivo de su inesperada visita al set?

El jerarca municipal aclaró que se encontraba apoyando a Nancy Núñez y Alonso Sanabria, dos concursantes de la primera gala, quienes son originarios del cantón turrialbeño.

“Tuve la oportunidad de acompañarlos en esta gran gala y ser testigo del enorme talento que tienen. Su presentación fue simplemente extraordinaria, dejando en alto el nombre de Turrialba”, escribió en un posteo.

El alcalde de Turrialba (de blanco) posó junto a Alonso Sanabria y Nancy Núñez en 'Batalla de Karaoke', de Teletica. (Facebook)

La visita de Hidalgo cerró a lo grande, pues Sanabria fue el ganador del primer programa, el cual se decide con votación de los televidentes. Al final, el concursante se llevó el premio de ¢500.000 y clasificó a la siguiente ronda.

“Hoy celebramos con mucha alegría que Alonso Sanabria resultó ganador, gracias a su esfuerzo, su voz excepcional y, sobre todo, al respaldo de un pueblo unido que siempre apoya a los suyos”, expresó.