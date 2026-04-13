Viva

Un alcalde apareció de sorpresa en ‘Batalla de Karaoke’ de Teletica y este fue el motivo

El jerarca municipal no se perdió el estreno del nuevo programa de Canal 7

EscucharEscuchar
Por Juan Pablo Sanabria y Fiorella Montoya
Inicio del nuevo programa de Canal 7 Batalla de Karaoke / Foto Lilly Arce
El programa 'Batalla de Karaoke' se estrenó en Teletica este domingo 12 de abril. (Lilly Arce)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
TeleticaBatalla de KaraokeKeyla SánchezÍtalo Marenco
Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.