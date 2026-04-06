Keyla Sánchez sorprendió en Teletica al confirmar lo que tanto se especuló sobre su vida personal: esto reveló

La presentadora Keyla Sánchez, figura de Teletica y próxima presentadora del programa Batalla de karaoke, confirmó una noticia que desde hace semanas era un rumor que rondaba el mundo del espectáculo.

En entrevista con el programa De boca en boca, Sánchez dijo que volvió a la soltería. La conductora, también conocida por su paso por espacios como El Chinamo y Dancing with the Stars, en principio explicó que su corazón está bien acompañado por su familia y su hijo. Ante la insistencia del periodista, quien le preguntó varias veces si estaba soltera y si no tenía algún pretendiente, Keyla atinaba a decir que se encontraba “tranquila”.

Después de mucho darle vueltas a la información, al cierre de la nota Keyla afirmó que está soltera. “Sí, estoy soltera. Obviamente”, dijo.

Con esta información, Sánchez confirmó que su relación con Felipe Muñoz, noviazgo que mantuvo durante más de un año, llegó a su fin. Una de las pocas veces que la pareja fue captada en un evento público fue cuando Sánchez participó como invitada de Neto Rangel en una de las galas del programa Mira quién baila.