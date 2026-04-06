Keyla Sánchez sorprendió en Teletica al confirmar lo que tanto se especuló sobre su vida personal: esto reveló

La presentadora Keyla Sánchez, figura de Teletica y próxima presentadora del programa Batalla de karaoke, confirmó una noticia que desde hace semanas era un rumor que rondaba el mundo del espectáculo.
La presentadora Keyla Sánchez, figura de Teletica y próxima presentadora del programa Batalla de karaoke, confirmó una noticia que desde hace semanas era un rumor que rondaba el mundo del espectáculo.
En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.