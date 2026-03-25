Video expone lado poco visto (y sin filtros) de dos presentadores de Teletica

Los presentadores de Teletica tienen a su cargo la conducción de un nuevo programa de Canal 7 que se estrenará pronto.

Un video en redes sociales expuso un lado desconocido de dos presentadores de Teletica.

Ítalo Marenco y Keyla Sánchez, quienes serán los rostros del programa Batalla de karaoke, de Teletica, han recorrido varios puntos del país para buscar a los participantes del concurso y, en su misión, no dudan en pasarla bien y también mostrar talentos que muchos no conocen.

La propia Sánchez fue quien publicó el video en sus historias de Instagram, todo para enseñar que, aunque no lo hacen muy bien, ella y Marenco se entregan también al canto.

La dupla de Keyla Sánchez e Ítalo Marenco promete muchas sorpresas en 'Batalla de karaoke', el nuevo concurso de Teletica. (Archivo)

En el clip se ve a los presentadores interpretando con emoción el éxito No me conoces, de Marc Anthony. “Nosotros también cantamos. Feo, pero cantamos”, escribió Keyla en la publicación.

El nuevo formato de concurso de Canal 7 inicia su transmisión el sábado 11 de abril, a partir de las 8 p. m. El show presentará a 70 cantantes que mostrarán sus talentos para, al final, buscar ser el ganador del concurso.