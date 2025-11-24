Viva

¡Otro escándalo en Miss Universo! Costa de Marfil renunció a su corona y se desligó del concurso internacional: conozca la razón

Olivia Yacé también recibió el título de Miss Universo África y Oceanía

EscucharEscuchar
Por Jessica Rojas Ch. y El Universal/GDA/México
Olivia Yacé Miss Costa de Marfil
Olivia Yacé, representante de Costa de Marfil, también fue elegida como Miss Universo África y Oceanía. A todos estos títulos reunció la modelo. (Instagram)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Miss Universo 2025Miss Costa de Marfil
Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.