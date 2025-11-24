¡Otro escándalo en Miss Universo! Costa de Marfil renunció a su corona y se desligó del concurso internacional: conozca la razón

Olivia Yacé, representante de Costa de Marfil, también fue elegida como Miss Universo África y Oceanía. A todos estos títulos reunció la modelo.

Otro escándalo sacude al Miss Universo 2025. Además de la elección de Fátima Bosch como la nueva reina, que generó polémica y las renuncias de jurados, ahora se suma que Miss Costa de Marfil se desligó por completo de la organización.

Olivia Yacé renunció a su título como Miss Costa de Marfil argumentando que desea ser fiel a sus convicciones éticas. De acuerdo con El Universal de México, esta decisión ha sido asociada al triunfo de la mexicana Bosch, que muchos afirman obtuvo por un presunto fraude del presidente del certamen.

Fue a través de redes sociales que Yacé confirmó que renunciaba a su título. “Como representante de Costa de Marfil en el concurso Miss Universo 2025, en Bangkok, fui testigo directo de mi capacidad para lograr grandes cosas a pesar de la adversidad”, dijo al inicio del texto.

Más adelante, Yacé argumentó que la determinación que tomó tenía que ver con una forma de preservar sus ideales, sugiriendo que, continuar con su título sería proceder de forma contradictoria.

La renuncia de Miss Costa de Marfil a sus títulos la confirmó en sus redes sociales. (Instagram)

“Pero para continuar por este camino, debo mantenerme fiel a mis valores: respeto, dignidad, excelencia e igualdad de oportunidades, los pilares más sólidos que me guían”.

Esta decisión —como informó— está marcada por su retiro definitivo de cualquier actividad o programa que esté afiliado al Comité de Miss Universo.

“(...) Para alcanzar mi máximo potencial, debo mantenerme firmemente arraigada en mis valores, principios rectores que allanan el camino hacia la excelencia; alejarme de este rol me permitirá dedicarme por completo a defender mis valores”, ahondó.

Su reticencia a volver a trabajar con la organización, a cargo de Raúl Rocha Cantú, es lo que, para las redes sociales, significa un sinónimo de que está en desacuerdo con el título de Fátima, que desde que recibió la corona ha sido desestimado.

La desacreditación que, cada vez cobra mayor peso en la opinión pública, fue impulsada por Omar Harfouch, exjuez de Miss Universo, el cual habría renunciado a esa consigna al descubrir el presunto fraude.

Harfouch ha afirmado que Rocha Cantú movió su influencia, como presidente de la organización, para que Bosch fuera seleccionada, debido a que a una de sus empresas le fue otorgado un contrato, por millones de pesos, por Petróleos Mexicanos (Pemex), la empresa estatal en donde Bernardo Bosch Hernández, padre de la tabasqueña, tiene un puesto estratégico.

Otra de las jóvenes que ha renunciado a su título es la delegada de Estonia, Brigitta Schaback, pero entre sus motivos no menciona ni hace alusión directa a la corona de Bosch, sino que expresa que fue a raíz de no encajar con la directora de Miss Universo, en su país, Natalie Korneitchik.