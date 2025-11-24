Miss Jamaica: esto es lo último que se sabe sobre su estado de salud luego de la grave caída en Miss Universo

Gabrielle Henry, Miss Jamaica, no pudo presentarse en la gala final de Miss Universo debido a la estrepitosa caída que sufrió en el escenario.

El estado de salud de Gabrielle Henry, Miss Jamaica, es de franca mejorí,a luego de la fuerte caída que sufrió durante su participación en la preliminar de Miss Universo 2025.

Henry desfilaba con un vestido largo de color naranja y zapatos de tacón alto cuando tropezó y perdió el equilibrio en plena pasarela. El impacto la dejó imposibilitada para continuar, por lo que fue trasladada de inmediato al Hospital Paolo Rangsit, donde recibió atención médica especializada y desde entonces ha permanecido internada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

La familia de Henry había explicado que la modelo sufrió un trauma craneal, así como una laceración en la barbilla y otra en el pie.

Este lunes 24 de noviembre, según el medio Listín Diario de República Dominicana, el parte médico de Henry es alentador.

Miss Jamaica sufrió peligrosa caída en preliminar de Miss Universo 2025

De acuerdo con el medio, Raúl Rocha, presidente de Miss Universo, confirmó que Henry muestra signos de franca mejoría en el hospital.

“Durante los últimos días ha habido momentos difíciles y preocupaciones inesperadas. Sin embargo, gracias a la excelente atención médica brindada, cada problema se resolvió con éxito. Hoy nos complace compartir que el último informe médico confirma que se encuentra en buen estado de salud y próxima a ser dada de alta”, dice la información que publicó en redes sociales.

Además, agregó que la organización mantiene estricta discreción con respecto a los detalles específicos de la reina de belleza.

“Estos (detalles) deben comunicarse solo en el momento apropiado y únicamente a discreción de la familia o por la propia candidata”, sostuvo en la información.