Viva

Miss Jamaica: esto es lo último que se sabe sobre su estado de salud luego de la grave caída en Miss Universo

Gabrielle Henry, representante de Jamaica en el certamen mundial de belleza, está internada en Cuidados Intensivos

EscucharEscuchar
Por Jessica Rojas Ch. y Listín Diario/GDA/República Dominicana
Miss Jamaica, Gabrielle Henry,
Gabrielle Henry, Miss Jamaica, no pudo presentarse en la gala final de Miss Universo debido a la estrepitosa caída que sufrió en el escenario. (Instagram)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Miss JamaicaMiss UniversoMiss Universo 2025
Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.