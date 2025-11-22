Miss Jamaica sigue internada en Cuidados Intensivos: ‘Su evolución no es tan buena como se esperaba’

Gabrielle Henry, Miss Jamaica, no pudo presentarse en la gala final de Miss Universo debido a la estrepitosa caída que sufrió en el escenario.

Durante la preliminar de Miss Universo 2025, celebrada en Tailandia, la modelo Gabrielle Henry, representante de Jamaica en el certamen, sufrió una aparatosa caída desde el escenario, lo que provocó que fuera trasladada de emergencia a un hospital.

Henry desfilaba con un vestido largo de color naranja y zapatos de tacón alto cuando tropezó y perdió el equilibrio en plena pasarela. El impacto la dejó imposibilitada para continuar, por lo que fue trasladada de inmediato al Hospital Paolo Rangsit, donde recibió atención médica especializada.

De acuerdo con Infobae, el último reporte sobre la situación de salud de Henry es que, a tres días del accidente, sigue internada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del centro médico.

El medio, basado en un comunicado de prensa de la Organización de Miss Jamaica, explicó que la modelo no presenta fracturas ni lesiones que comprometan su vida; sin embargo, su evolución médica, “no es tan buena como se esperaba”.

La familia de Henry había explicado que la reina de belleza sufrió un trauma craneal, así como una laceración en la barbilla y otra en el pie.

“Los médicos han determinado que Henry deberá permanecer un mínimo de siete días en la UCI mientras continúan con ‘estrecho monitoreo y cuidados especializados’”, dice el comunicado mencionado por Infobae.