Miss Jamaica sufrió una aparatosa caída antes del Miss Universo y terminó hospitalizada: vea el video

Gabrielle Henry, Miss Jamaica, no pudo participar en la final del certamen tras accidentarse en el desfile preliminar en Bangkok

Por O Globo / Brasil / GDA
La candidata de Jamaica se cayó del escenario en Tailandia y tuvo que ser hospitalizada, lo que la dejó fuera de la final.
La candidata de Jamaica se cayó del escenario en Tailandia y tuvo que ser hospitalizada, lo que la dejó fuera de la final. (@meekiimodez/IG)







