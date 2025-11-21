Miss Jamaica sufrió una aparatosa caída antes del Miss Universo y terminó hospitalizada: vea el video

La candidata de Jamaica se cayó del escenario en Tailandia y tuvo que ser hospitalizada, lo que la dejó fuera de la final.

La modelo Gabrielle Henry, quien representaba a Jamaica en el certamen Miss Universo 2025, quedó fuera de la competencia luego de sufrir una aparatosa caída del escenario durante el desfile de gala de la ronda preliminar.

El accidente ocurrió la noche anterior a la final, que se celebró el jueves 20 de noviembre en Tailandia.

Henry desfilaba con un vestido largo de color naranja y zapatos de tacón alto cuando tropezó y perdió el equilibrio en plena pasarela. El impacto la dejó imposibilitada para continuar, por lo que fue trasladada de inmediato al Hospital Paolo Rangsit, donde recibió atención médica especializada.

La situación generó preocupación entre los organizadores. El presidente del certamen, Raul Rocha, confirmó en un comunicado que visitó personalmente a Henry en el hospital a medianoche, hora local de Bangkok. Indicó que no presentó fracturas, pero los médicos continuaban con exámenes para garantizar una recuperación completa.

La organización Miss Universo Jamaica detalló que la joven sufrió la caída durante su participación en el desfile preliminar y que, por razones médicas, no logró llegar al escenario en la noche final del concurso.

La modelo, quien también es doctora, no sufrió lesiones de riesgo vital, según el parte médico oficial. No obstante, su estado obligó a su retiro de la gala final, lo que impidió su participación entre las demás candidatas.

