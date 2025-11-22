La Miss Universo, Fátima Bosch, registró su nombre como marca: busca usarlo en temas de publicidad

La modelo protegió legalmente su nombre y recibió el respaldo público de la presidenta Sheinbaum.

Fátima Bosch Fernández, ganadora de Miss Universo 2025, registró su nombre como marca comercial ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI). Con este trámite, buscó proteger su identidad en áreas relacionadas con publicidad, gestión, organización y administración de negocios comerciales, además de labores de oficina.

El expediente 3468813 indicó que la modelo tabasqueña presentó la gestión el 22 de setiembre, durante su preparación previa al certamen internacional que ganó anoche en Tailandia.

El documento señaló que el primer registro oficial del nombre Fátima Bosch Fernández correspondió al 31 de mayo de 2000, fecha de su inscripción en el Registro Civil mexicano.

El expediente detalla que Fátima Bosch solicitó este registro el pasado 22 de septiembre, en medio de su preparación al concurso internacional, el cual ganó ayer por la noche en Tailandia. (El Universal/Captura)

Reacción oficial de Claudia Sheinbaum por el triunfo de Bosch

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo celebró el triunfo de Fátima Bosch y afirmó que la mexicana se convirtió en “un ejemplo” tras denunciar un episodio de maltrato por parte de los organizadores del concurso.

En su conferencia en Palacio Nacional, Sheinbaum comentó que el concurso Miss Universo “siempre genera cuestionamientos”. Señaló que valoró el momento en que Bosch levantó la voz ante lo que consideró una injusticia.

La mandataria mencionó que la modelo resultó una figura inspiradora para la población mexicana, en especial para las mujeres. Además rechazó la frase “calladita se ve más bonita”, tal como lo expresó días atrás.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.