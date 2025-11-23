Padre de Fátima Bosch estuvo involucrado en millonario contrato con el presidente de Miss Universo, revela prensa mexicana

La coronación de Fátima Bosch ha quedado empañada por señalamientos que también alcanzan al presidente de Miss Universo, Raúl Rocha Cantú, cuya empresa obtuvo un contrato público en 2023.

En México trascendió una noticia que avivó aún más los rumores, impulsados por los jueces que renunciaron, sobre una presunta falta de transparencia en la selección de Miss Universo 2025, certamen en el que resultó ganadora la mexicana Fátima Bosch.

Según informó la prensa de ese país, en 2023, cuando Bernardo Bosch Hernández, padre de Fátima, ocupaba un cargo directivo en Pemex (Petróleos Mexicanos, la empresa estatal de petróleo y gas), la petrolera asignó, mediante licitación, un contrato por 745.6 millones de pesos (aproximadamente ¢99,14 millones) a una empresa de Raúl Rocha Cantú, quien asumiría la presidencia de Miss Universo al año siguiente.

El contrato, identificado con el número 640853806, se firmó entre Pemex y un consorcio encabezado por Servicios PJP4 de México (designada como líder) y Soluciones Gasíferas del Sur, propiedad de Rocha Cantú.

Aunque Bosch ocupaba un puesto de alto nivel, el área en la que laboraba no intervino en la licitación, la cual siguió el proceso regular de adjudicación de Pemex.

El documento, al que tuvo acceso El Universal de México, detalla que la obra incluía infraestructura crítica, pruebas de hermeticidad y medidas de seguridad industrial, esenciales para mantener el adecuado funcionamiento de instalaciones.

El proyecto se inscribió en un concurso abierto electrónico internacional para la “construcción de ductos terrestres para recolección y transporte de hidrocarburos en los Activos de Producción de PEP, Zona Sur”, cita el documento.

El empresario Raúl Rocha Cantú, actual presidente de Miss Universo, adquirió el 50% de la franquicia en 2024, un año después de que su empresa ganó la licitación de Pemex. (Tomada de redes)

Pemex reservó los detalles sobre la ubicación geográfica de la infraestructura con el argumento de seguridad nacional, por lo que los trazos específicos de los ductos no son públicos. Además de la geolocalización, algunos anexos económicos aparecen testados para proteger el “secreto comercial” de las empresas y sus estrategias de negocio.

El consorcio en el que participa la empresa de Rocha Cantú se comprometió a instalar sistemas anticorrosión, colocar señalización e instrumentación de monitoreo, construir oficinas administrativas, plataformas y caminos de acceso, así como realizar interconexiones y derivaciones de tuberías para el transporte de crudo y gas, además de cumplir con la normativa ambiental.

El contrato millonario estableció un plazo de ejecución de 328 días naturales, entre febrero y diciembre de 2023.

El documento también precisa que el contrato sería suspendido si se detectaba alguna irregularidad fiscal y, de no aclararse, se procedería a la rescisión.

Este contrato fue tramitado por la Gerencia de Contrataciones para Servicios a la Explotación y Perforación de Pemex, adscrita a la Subdirección de Abastecimiento, con fecha del 7 de febrero de 2023, y puede verificarse en valide.pemex.com.

Los involucrados en el polémico contrato

En 2023, Rocha adquirió el 50% de Miss Universo, convirtiéndose en copropietario de la franquicia y, posteriormente, en su presidente.

Por su parte, Bernardo Bosch es un ingeniero con casi tres décadas de trayectoria en el sector energético dentro de Pemex.

En 2019, mientras ocupaba el cargo de Gerente de Responsabilidad y Desarrollo Social, la Secretaría de la Función Pública lo inhabilitó por diez años por no justificar ingresos por 6.5 millones de pesos (¢175.5 millones), monto superior al que habría percibido como funcionario entre 2011 y 2015. Sin embargo, al año siguiente la sanción fue anulada, por lo que regresó a su puesto. Desde octubre pasado, Bosch Hernández funge como subdirector de Seguridad y Salud en la petrolera.

Bernardo Bosch Hernández, padre de Fátima Bosch, ocupó un cargo directivo en Pemex durante la licitación y ha enfrentado sanciones administrativas en el pasado. (Tomada de X)

La empresa de Raúl Rocha Cantú

Soluciones Gasíferas del Sur S.A. de C.V. se constituyó legalmente el 15 de diciembre de 2020, con una duración proyectada de 99 años, según consta en un documento en poder de El Universal. Rocha Cantú figura como presidente de la sociedad mercantil y posee 800 de las 1.000 acciones que la conforman.

Entre los objetivos de la empresa se incluyen la compra, venta, importación, exportación, producción, comercialización, expedición, transportación, almacenamiento y distribución de todo tipo de gases y combustibles fósiles y no fósiles.

En el documento también se señala que la compañía tiene potestad de “comprar, vender, expender productos suministrados por Pemex Transformación Industrial o PEMEX Logística”.