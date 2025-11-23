Viva

Padre de Fátima Bosch estuvo involucrado en millonario contrato con el presidente de Miss Universo, revela prensa mexicana

El papá de la ganadora de Miss Universo 2025 también ha enfrentado sanciones administrativas en el pasado

Por Fátima Jiménez y El Universal / México / GDA
Raúl Rocha
La coronación de Fátima Bosch ha quedado empañada por señalamientos que también alcanzan al presidente de Miss Universo, Raúl Rocha Cantú, cuya empresa obtuvo un contrato público en 2023. (Tomada de redes)







