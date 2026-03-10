Músicos de Centroamérica tendrán acceso directo y gratuito a programadores internacionales: descubra en qué consiste esta vitrina y cómo participar

En ediciones anteriores, el CAMM ha servido como plataforma para que artistas como Kavvo cierren acuerdos editoriales y amplíen su presencia internacional.

Centroamérica Mercado Musical (CAMM) se prepara para su tercera edición y, con ella, se abre una ventana concreta para que los proyectos musicales de Costa Rica y toda la región den el salto hacia circuitos internacionales.

La cita será del 6 al 8 de agosto de 2026 en Ciudad de Panamá y la convocatoria ya está abierta. A continuación te explicamos cómo participar.

Un mercado profesional, no un festival

El CAMM es un mercado profesional de música, no un festival. Se trata de un espacio donde artistas y agentes de la industria se reúnen para cerrar giras, concretar alianzas y diseñar estrategias que impulsen su circulación internacional.

El proyecto nació con el propósito de fortalecer el ecosistema musical centroamericano y hoy se consolida como un punto de conexión entre los proyectos del istmo y los programadores de festivales, agencias de booking y plataformas del continente.

Para los artistas con un show armado y material profesional (EPK, videos, música publicada), el CAMM representa una vitrina directa frente a quienes deciden sobre programación y contratación. Para managers y sellos, es un espacio de agenda intensa, donde pueden concentrar en pocos días reuniones que normalmente tomarían meses de correos y contactos dispersos.

La inscripción para participar en esta edición está abierta desde el 27 de febrero y cerrará el 27 de marzo de 2026, únicamente a través del sitio oficial www.centroamericamercadomusical.org. El proceso no tiene costo y ofrece dos modalidades principales: showcases y rueda de negocios.

Según la organización, pueden postularse solistas y bandas de cualquier género, además de managers, agencias de booking, sellos discográficos y otros profesionales de la industria musical de todos los países de Centroamérica, tanto emergentes como consolidados.

Las postulaciones serán evaluadas por un comité curatorial internacional sin vínculos directos con la región, que tomará en cuenta la calidad artística, la claridad de la propuesta y el potencial de exportación.

Los resultados se anunciarán durante la tercera semana de abril a través de los canales oficiales del CAMM y por correo electrónico.

Artistas de toda Centroamérica podrán mostrar su propuesta en vivo durante los showcases del CAMM 2026, una vitrina pensada para impresionar a programadores, compradores y medios internacionales. (Suministradas por CAMM)

Los artistas seleccionados para los showcases tendrán la oportunidad de realizar una presentación de aproximadamente 25 minutos, equivalente a unas cinco canciones. El equipo organizador se encargará de cubrir todas las necesidades logísticas relacionadas con el espectáculo, garantizando las condiciones técnicas necesarias para cada show. Los viáticos y traslados aéreos, sin embargo, corren por cuenta de los artistas.

Además, quienes resulten elegidos recibirán credenciales de acceso gratuito a las tres jornadas del evento.

En el caso de las ruedas de negocios, la convocatoria está abierta tanto a artistas como a agentes de la industria musical de todo el mundo. Los participantes seleccionados podrán formar parte de sesiones de creación de redes de contacto gestionadas mediante una plataforma virtual, mientras que las reuniones presenciales se desarrollarán bajo el formato de reuniones rápidas, que permite encuentros breves y directos con diferentes representantes de la industria.

Al igual que los showcases, los seleccionados recibirán credenciales de acceso gratuito para los tres días del CAMM.

¿Qué ofrece el CAMM?

Showcases: son conciertos cortos, diseñados para un público profesional como programadores de festivales, directores de salas, bookers, medios y compradores. En pocos minutos, el artista debe mostrar su propuesta escénica y evidenciar por qué podría funcionar en otros escenarios de la región o del mundo.

Rueda de negocios: una agenda de reuniones uno a uno entre los proyectos seleccionados y agentes internacionales. Aquí se presentan portafolios, se negocian giras, se exploran bookings y se plantean colaboraciones que trascienden una sola fecha.

Según la organización estas reuniones pueden derivar en giras internacionales, contrataciones en festivales, distribución musical, sincronizaciones y colaboraciones artísticas.

Los seleccionados también tendrán acceso a la programación académica del CAMM, que incluye talleres, paneles y conferencias, además de espacios informales ideales para construir relaciones profesionales a mediano plazo.

El CAMM 2026 reunirá en Ciudad de Panamá a artistas, managers y agentes de la industria en ruedas de negocios y showcases donde la música se mezcla con oportunidades reales de giras, acuerdos y colaboraciones. (Suministradas por CAMM)

Resultados y proyección internacional

Según Arturo Salas, director de CAMM en Costa Rica, los artistas no solo se presentan ante compradores, sino también ante medios especializados que amplifican su alcance.

“En 2025, por ejemplo, varios artistas del mercado fueron recomendados por periodistas de Billboard, y se grabó un episodio especial de El Sonido LIVE, del medio musical KEXP, en Costa Rica. Esto coloca a los proyectos en una vitrina mediática que difícilmente se logra de manera individual”, comentó.

De acuerdo con datos de una encuesta realizada por PROCOMER y el equipo del CAMM, mencionada por el director, el 84.6% de los participantes considera que podrá cerrar entre uno y tres negocios tras su participación. “Esto demuestra el potencial real de estas conexiones”, añadió Salas.

Los resultados ya son tangibles. En la edición 2025, los artistas Carlos Vallarino (Panamá) y el costarricense Kavvo fueron firmados por Sony Music Publishing después de sus showcases en el mercado.

Para esta edición los compradores y programadores internacionales confirmados son: Folk Canadá, SXSW, BMI, Symphonic Distribution, Sony Music Publishing y BIME.

Con Panamá como sede, el CAMM aprovecha su posición de hub aéreo y su escena musical diversa para concentrar en pocos días a agentes de distintos países, facilitando encuentros cara a cara que pueden traducirse en festivales, distribución y nuevas audiencias para la música centroamericana. (Suministrada por CAMM)

Panamá, nueva sede del encuentro

Tras pasar por Antigua, Guatemala (2024), y San José, Costa Rica (2025), el CAMM llega en 2026 a Ciudad de Panamá.

Según la organización, la elección no es casual: Panamá se ha consolidado como un hub regional de conexiones aéreas y posee una escena musical diversa, enriquecida por herencias afrocaribeñas, sonidos urbanos y propuestas alternativas.

Para los proyectos centroamericanos, esta sede representa una oportunidad estratégica para reunirse con agentes de distintos países en un mismo lugar, reduciendo costos de desplazamiento y maximizando las oportunidades en pocos días.

Detrás del CAMM están las organizaciones AtrapandoSueños, desde Panamá, y Red Viva Primavera, con base en Costa Rica y Guatemala, ambas enfocadas en la profesionalización de la música centroamericana.