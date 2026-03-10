Viva

Músicos de Centroamérica tendrán acceso directo y gratuito a programadores internacionales: descubra en qué consiste esta vitrina y cómo participar

La convocatoria está abierta a solistas, bandas y profesionales de la industria musical (como managers, agencias de booking y sellos), tanto emergentes como consolidados

Por Fátima Jiménez
CAMM
En ediciones anteriores, el CAMM ha servido como plataforma para que artistas como Kavvo cierren acuerdos editoriales y amplíen su presencia internacional. (Suministradas por CAMM)







CAMMPanamáCosta Rica
Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA y técnica en Criminología. Se unió a La Nación en 2021 y desde entonces ha trabajado en las secciones Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva, además de desempeñarse en el equipo de mesa digital de La Nación. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

