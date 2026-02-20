El cantante Kavvo comparte noticia que le cambiará la vida: ‘Voy a ser papá’

Kavvo expresa sentimientos de agradecimiento, esperanza y el cambio personal que vive ante esta nueva faceta en la canción dedicada a su novia.

El artista nacional Kavvo dio a conocer una noticia que le cambiará la vida para siempre y la cual lo tiene muy feliz e ilusionado: mediante una emotiva canción reveló que se convertirá en papá.

El anuncio fue acompañado por un video en sus redes sociales donde el cantante compartió detalles de su situación personal. Además, confirmó a este diario que no se trata solo de un promocional de su video sino que realmente será padre y que se encuentra muy feliz.

“Sí, así como lo escucharon. Voy a ser papá. Hay canciones que, sin saberlo, terminan encontrando su verdadero significado con el tiempo. Hoy, Tu mi lugar calza con mi vida de una forma que no puedo explicar con palabras”, escribió el joven en la descripción del clip.

En el video se puede ver al artista junto a su novia mientras se besan y se toman fotografías. Ambos, vestidos de blanco, aparecen disfrutando y mostrando el vientre de la joven mientras aprecian el ultrasonido de su bebé. El cantante añadió en sus publicaciones que tanto el video como la pieza musical nacen desde lo más profundo de su corazón.

La letra de la canción, que tiene una duración de tres minutos y 57 segundos, expresa el sentimiento del músico hacia su pareja y su futuro hijo. “Me pusiste a darle a la vida gracias, trajiste al niño su infancia, me quitaste la arrogancia, me llenaste de esperanza”, dice parte de la composición.

Aunque el intérprete no compartió más detalles, confesó que se encuentra muy ilusionado con la noticia. Según explicó, más adelante sus seguidores podrán conocer más sobre esta nueva faceta en su vida.