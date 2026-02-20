Viva

El cantante Kavvo comparte noticia que le cambiará la vida: ‘Voy a ser papá’

El reconocido artista nacional confirmó este jueves la noticia con una emotiva canción titulada ‘Tu mi lugar’ y un video mostrando la ilusión que vive junto a su novia

Por Fiorella Montoya
Kavvo expresa sentimientos de agradecimiento, esperanza y el cambio personal que vive ante esta nueva faceta en la canción dedicada a su novia.
Kavvo
