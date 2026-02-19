Dos artistas costarricenses firman con Sony Music Publishing, la gigante editorial musical

Los artistas costarricenses Kavvo y ChrisTodoBien el día que firmaron el acuerdo con Sony Music Publishing Centroamérica.

Tras años ligados a la música, los artistas costarricenses Kavvo y ChrisTodoBien viven uno de sus mejores momentos. Hace pocos días, ambos estamparon su firma con Sony Music Publishing Centroamérica , una de las editoras musicales más grandes del mundo.

Esta editora se encarga de proteger los derechos de autor de compositores y productores; por ello, los nacionales se unen a un catálogo de figuras mundiales como Beyoncé, Adele, Chayanne y Marc Anthony.

“La firma implica la protección del artista como marca, las canciones, las letras, los derechos de autor y, básicamente, el negocio de las canciones del autor”, explicó Kavvo, quien se desempeña en el género urbano.

Kavvo llamó la atención de la industria por sus métricas, pues superó los 100 millones de reproducciones en plataformas como YouTube y Spotify. Además, cuenta con éxitos como Amarrau, Close friends y Choke, piezas que se posicionaron entre las más escuchadas por sus seguidores.

Su primer EP, Procedente, logró ubicar seis temas en el Top 6 de Spotify Costa Rica de forma simultánea. Además, en enero de 2024 lanzó su álbum En la casa mami y, en julio de 2025, presentó la versión de lujo de Procedente, proyecto que amplió la obra hasta convertirla en un álbum completo.

“Ellos nos comentan que han proyectado mucho el mercado en Centroamérica y les interesa porque hay mucho talento y consumidores de música. Es un paso muy importante y espero en Dios que se sigan sumando más artistas; estoy sumamente agradecido y feliz. Ahora, pues toca trabajar el triple”, comentó Kavvo.

Kavvo es conocido por sus éxitos como 'Amarrau' y 'Choke'. (David Chacón)

El éxito del artista llegó de la mano de Christopher Alfaro, conocido como ChrisTodoBien, productor de gran parte de su catálogo, quien también formalizó su vínculo con la editora. El músico cuenta con formación académica en trombón tenor e integra la Orquesta Sinfónica Nacional de Costa Rica. Su experiencia le permite fusionar la formación académica con el género urbano y el pop latino contemporáneo.

ChrisTodoBien ha desarrollado más de 178 canciones publicadas con artistas nacionales y extranjeros; sin embargo, al sumar sus composiciones inéditas, la cifra se acerca a las 250 obras.

Sobre el acuerdo, el productor explicó que responde a una visión de largo plazo. “Para mí, esto siempre ha tenido un propósito que va más allá de la fama o del dinero. Mi concepto de éxito es establecer precedentes para el panorama de los músicos y autores en Costa Rica.

“Yo quiero que, cuando yo ya no esté, las oportunidades para los artistas hayan mejorado con respecto a como yo las encontré”, agregó.

Durante la negociación, ChrisTodoBien relató su entusiasmo por el impacto local del contrato. “Si esta firma va a ayudar a establecer precedentes en mi país, ¿dónde firmo?”, expresó ante los representantes de la editora. Además, indicó que este avance es significativo para el gremio de compositores costarricenses.

Sony Music Publishing cuenta con sedes en diversos puntos del planeta y, con su interés fijado en el talento de Costa Rica, se espera que la escena nacional continúe su expansión internacional.