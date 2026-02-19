Viva

Dos artistas costarricenses firman con Sony Music Publishing, la gigante editorial musical

Kavvo y ChrisTodoBien se unen a cantantes de la talla de Beyoncé, Adele y Chayanne, quienes forman parte de la firma a nivel mundial

Por Fiorella Montoya
Los artistas costarricenses Kavvo y ChrisTodoBien firmaron un acuerdo con Sony Music Publishing Centroamérica , una de las editoras musicales más importantes del mundo.
Los artistas costarricenses Kavvo y ChrisTodoBien el día que firmaron el acuerdo con Sony Music Publishing Centroamérica. (Cortesía Sony Music Publishing /Cortesía Sony Music Publishing)







Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

