Artista costarricense Shantty firma con Universal Music Publishing, la gigante editorial musical

La artista costarricense Esmeralda Jiménez, mejor conocida como Shantty, vive uno de los mejores momentos de su vida en territorio mexicano. Esto, luego de estampar su firma con la Universal Music Publishing, una de las editoras musicales más grandes a nivel mundial.

La joven, de 24 años, firmó su contrato el pasado 29 de octubre en la sede de México, la cual se dedica a la administración de derechos de autor, licencias y servicios creativos para compositores y catálogos musicales de diversos géneros.

Esto significa que las letras y composiciones de la artista nacional serán mayormente reconocidas en el extranjero, ya sea porque las utilice para producir música propia o para otros artistas internacionales que deseen tener su talento en sus canciones.

“Universal Publishing se encarga de gestionar toda la parte de composición y de escritura como tal, que es una parte que los artistas a veces descuidan mucho", comentó Shantty en entrevista exclusiva con La Nación, con quien compartió por primera vez la noticia.

“Además, en la parte de proteger el derecho del artista, tienen un catálogo muy amplio de artistas y ellos también recaudan muchísimo por la parte de sus derechos de autor”, agregó emocionada.

La artista, que ya ha hecho colaboraciones con artistas de talla mundial como Jay Wheeler, se encuentra muy emocionada por la noticia y este gran paso en su carrera.

“Es el resultado de muchísimo esfuerzo, de muchísimo tiempo invertido, de muchísimas veces en que vos como artista te sentás y te retás a ti mismo. Me siento muy agradecida con Dios y con la vida en general, porque creo que es un paso muy bonito como compositora. No solamente estamos viendo que es Shantty, la artista, sino Shantty quien escribe sus propias canciones”, dijo.

La firma significa una gran apertura para Shantty, con la posibilidad de componer para sí misma y para otros artistas vinculados a Universal en todo el mundo. (Cortesía)

Shantty tendrá gran roce internacional

La artista, oriunda de San José, pasará a formar parte de una selecta lista de compositores dentro del Universal Music Publishing en México, entre ellos destacan Carín León, Mon Laferte, Espinoza Paz, Carla Morrison, Juan Gabriel, entre otros.

“Mi inspiración siempre proviene de muchas mujeres. Hay una artista mexicana que se llama Natalia Lafourcade y ella es parte también de Universal Publishing. Me haría mucha ilusión en algún momento, quién sabe, hacer algo con ella”, afirmó la tica, quien en este momento está viviendo y desarrollando su carrera en México.

LEA MÁS: Shantty: la cantante costarricense que pasó de vender galletas en un semáforo a conquistar la música urbana

Además, la reconocida editorial musical tiene 48 sedes a nivel mundial y maneja las composiciones de otros grandes artistas como Adele, Andrea Bocelli, Mariah Carey, Coldplay y muchos más. Esto significa una gran apertura para Shantty.

“El escribir es una parte indispensable para mí como artista y me siento muy feliz y muy honrada de que esto sea un foco para la composición como tal”, comentó la tica.

“Es, en definitiva, una puerta grandísima que se está abriendo, donde tengo la posibilidad no solamente de componer para mí, sino para otros artistas linqueados también en la misma disquera. Universal se conecta en todo el mundo, entonces es posible hacer composiciones donde haya una sede”, agregó.

Shantty pasará a formar parte de una lista de compositores que incluye a figuras como Juan Gabriel y Mon Laferte. (Cortesía)

La artista, creadora de canciones como Quién te crees?, Pobre Diablo y Pa’ un cabrón, desea que su historia pueda inspirar a más mujeres para cumplir sus sueños.

“Me siento muy orgullosa porque es también la recompensa de haber creído en mí misma. Para nadie es un secreto que a las chicas muchas veces se nos minimiza el trabajo y se nos pide hacer más”, reflexionó.

"Sé que mi público, al ser en su mayoría chicas que me siguen, se van a inspirar muchísimo con esto. Si yo, que vengo de la nada, literalmente, puedo, ellas también pueden. Me siento muy feliz con lo que está sucediendo”, finalizó.

Shanty continúa abriéndose camino en suelo mexicano, no solo en esta nueva etapa como compositora, sino también de la mano con su carrera como cantante; desde ya se prepara para dos fechas en el Foro Hilvana, en Ciudad de México, el próximo 22 y 30 de noviembre.