Reconocido reguetonero incluyó canción de artista costarricense en su álbum

La cantante costarricense Shantty compartió en TikTok su emoción tras confirmar que su canción Te amo, conocida previamente como 24, ahora forma parte del nuevo álbum de Jay Wheeler, Girasoles.

“Mi gente hermosa, no sé cómo iniciar este video sin llorar porque estoy muy emocionada. Quiero decirles muchas gracias, ustedes hicieron esto posible. Hoy (jueves) estrenamos Te amo, que muchos conocen como 24. Es una canción que ahora es parte del álbum de Jay Wheeler, que pueden escuchar ya. Se llama Girasoles y está hermoso. Tenemos el honor de ser la canción de cierre de este álbum”, dijo la artista, con lágrimas de felicidad.

Shantty también compartió un emotivo recuerdo. “Yo venía a este parque, me sentaba en esa banquita a llorar, a orar, a decirle a Dios que estaba cansada porque no tenía oportunidades. Hoy vengo al mismo lugar a agradecer las oportunidades que me está dando. Así que gracias.”, expresó.

Shantty anunció en TikTok que su canción 'Te amo' es parte del álbum 'Girasoles' de Jay Wheeler. (Instagram/Instagram)

La cantante dio a conocer la canción en sus redes sociales, cuya letra expresa sentimientos profundos: “Discúlpame la vez en que te dije que te odiaba, quería decir que me dueles de tanto que te amaba. Te di todo de mí, pero mi todo no fue nada, espero que encuentres la paz que mi amor no te daba”.

Jay Wheeler, reconocido cantante puertorriqueño de reguetón, escuchó la canción y decidió incluirla en su álbum. El tema es la última pista del disco, caracterizado por un tono melancólico. La interpretación inicia con la voz de Shantty y luego se une Wheeler.

El audio original de la canción en TikTok acumuló casi 700 videos recreados con su sonido. Ahora, con su inclusión en el álbum de Wheeler, la artista espera que Te amo llegue aún más lejos.