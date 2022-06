Reguetonero Jay Wheeler: ‘Pensé que no iba a ser nadie en la vida’

Ni tener una de las canciones más escuchadas del año, tal y como ocurrió con La curiosidad, ha hecho que Jay Wheeler olvide cuál es su objetivo haciendo música: ser feliz.

Para el artista puertorriqueño de 28 años, la fama va y viene y los éxitos también. En su momento celebró lo que esta canción significó en su carrera, pero ahora pasó la página e intenta seguir llevando mensajes de amor (y también de desamor) a quienes hoy son sus fanáticos.

Tener los pies en la tierra es lo que su familia y su pareja le aconsejan con frecuencia, pues saben lo que es capaz de provocar la fama y el dinero.

De hecho, Jay es un reguetonero que ha intentado desmarcarse y mantenerse alejado de los escándalos. También ha decidido ser un reguetonero diferente, uno que prefiere hacer canciones que transmitan un mensaje sobre amor y desamor, antes que hacer música con letras un poco más banales. Así ha logrado posicionarse ante el público seguidor del género urbano.

El puertorriqueño Jay Wheeler visitará por primera vez Costa Rica. Foto: Cortesía

El artista será parte del Flow Fest, que se llevará a cabo este sábado 25 de junio en el Centro de Eventos Pedregal, y previo a su visita conversó con Viva acerca de su presentación, la primera en territorio tico y por la que se declara “muy nervioso”, aunque confía en que a sus seguidores les gustará el espectáculo que trae.

Además, confiesa que nunca ha viajado a Costa Rica y ni siquiera ha visto fotos del país, pues quiere dejar que el territorio tico lo sorprenda.

En esta entrevista el cantante habla sobre su visita, de cómo la música le ha permitido enfrentar sus inseguridades y el significado de la felicidad.

[ Imperial Flow Fest: uno a uno de los invitados a la gran fiesta de la música urbana ]

—¿Qué podemos esperar del show en Costa Rica?

—“Lo primero que voy a decir es que estoy nervioso de ir a tu país. Es la primera vez que voy y estoy muy nervioso porque a mí me gusta dejarle una buena impresión a mis fanáticos para que se vayan felices y por eso tengo que hacer bien mi trabajo.

“Entonces me voy a encargar de que sea un show bien bonito, porque además, este ha sido un camino bastante largo y con muchas cosas difíciles entremedio, pero creo que todo eso ha sido necesario para crecer como artista y no me arrepiento de nada de lo que ha pasado, porque creo que todo tiene su propósito y ahora están pasando cosas muy grandes en mi carrera, y estoy un proceso bien bonito como artista y muy contento a pesar de lo difícil de la distancia de la familia y de muchas cosas”.

—¿Que La curiosidad haya sido uno de los temas más exitosos del 2021 le da una mayor responsabilidad como artista?

“Yo agradezco mucho de que mi canción estuvo mucho tiempo sonando, porque soy muy agradecido, pero no quiero ponerme a mí mismo como competencia porque creo que eso me quita la felicidad que me ha dado la música. Entonces yo hago música y si llega al número uno pues bien, pero sino llega al número 100 pues también no importa. Realmente yo hago música porque la amo”.

—¿Qué es lo más importante para usted como artista?

—“Sin duda la felicidad. Como artista uno pasa muchas cosas por la fama y el dinero o la presión de las personas. Hay quienes quieren hacer daño y creo que mi felicidad y mi felicidad la cuido mucho. Y creo que también los fanáticos, que es lo más importante que tengo en la vida.

“Creo que hay que tener a Dios en el corazón y pedirle a él todos los días y reconocer que estas son bendiciones que nos dan uno trabaja mucho y demás y si Dios me está dando esta bendición yo tengo que tener los pies en la tierra tengo familia, mi pareja y mi familia me hacen entender que la familia y la felicidad es mucho más importante que la fama y el dinero y los números que pueda conseguir”.

[ Jay Wheeler cantará en el Flow Fest ]

—Usted ha hecho muchas colaboraciones con otros exponentes del género ¿cómo elegir entre tantos artistas?

—“Cada quien tiene sus propósitos. En mi caso es porque soy fanático de las personas con las que estoy colaborando, yo no trabajo con nadie que no admire, ni por negocio ni por números... nada de eso. Yo tengo que ser suyo y de lo que usted hace y si yo siento que tienes talento y amas la música como yo la amo, colaboro contigo.

“Y las colaboraciones que han surgido en mi carrera me han sumado muchísimo. J Balvin, Mike Towers y Arcángel, por ejemplo, son personas que yo de chamaquito los escuchaba y pensaba que eran inalcanzables y ahora estamos colaborando con ellos”.

Jay Wheeler afirma que trata de mantener los pies sobre la tierra a pesar de su éxito en el género urbano. Foto: Cortesía.

—Su reguetón es más romántico que el de otros artistas...

—“Sí, yo le canto al amor porque creo que en este mundo hay mucho odio, con corazones malos y creen que el amor ya no existe. Creo que el amor es algo bonito y me gusta representar el amor en la música y hacerle saber al mundo que uno no tiene que ser alguien que uno no quiere solo para encajar.

Yo creo que yo soy uno de los pocos dentro del género que canta temas bien románticos y de desamor, pero yo quiero que la gente sepa que el amor y la música romántica siguen”.

—¿Quiere llevarle un mensaje a los jóvenes?

—“Yo sufrí mucho por mis inseguridades y creo que aún lo sufro mucho, pero son cosas que creo que con el tiempo he modificado. Las inseguridades son dañinas y he tratado de evitarlas lo más que puedo. Al principio peleé mucho con ellas y pensé que no iba a lograr nada, pensé que no iba a ser nadie en la vida pero la vida quería otra cosa para mí y yo nunca me quité: siempre hice todo lo posible por llegar a donde estoy con mucho trabajo.

“Uno tiene que trabajar contra las inseguridades y la vida se va encargar de colocarlo a uno en el lugar en el que debe estar. Entonces, yo creo que para lograr las cosas lo más importante es tener a Dios en el corazón y pedirle a él que lo mantenga a uno con los pies en la tierra y que abra las puertas que sean necesarias. Pero también es importante trabajar mucho en uno mismo.

“Yo entendí que la vida es bien corta y hay que disfrutarla al máximo. Entonces si uno sueña con hacer música, bailar o hacer ropa uno tiene que hacerlo”.