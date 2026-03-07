Sebas Guillem rompe en llanto por sus seguidores; esto fue lo que pasó

Sebas Guillem, cantante costarricense, incluyó a sus seguidores en una iniciativa relacionada con su nuevo video musical.

El cantante nacional Sebas Guillem rompió en llanto al recibir el cariño de sus seguidores, quienes participaron en una emotiva dinámica que él mismo propuso.

La iniciativa consistía en que sus fanáticos le enviaran videos y testimonios sobre sus seres queridos que ya habían partido de este mundo. Sin embargo, la emoción pudo más que el intérprete, quien grabó su reacción al ver el contenido compartido por su público.

Entre lágrimas, el cantante expresó su gratitud por la participación. “Nunca en mi vida había llorado tanto viendo los videos, fotos y testimonios que me enviaron para el video de ‘En mis sueños’. Necesito miles de galones de electrolitos”, escribió en redes sociales.

Según contó Guillem, la cantidad de material recibido fue tan grande que no todos los videos podrán ser incluidos. “Desde ya perdón si no logramos incluirlos”, agregó.

Para el artista, el proceso resultó tan duro como hermoso. “Llevamos horas eligiendo y viendo videos y fotos... todo se ve borroso”, comentó, haciendo alusión a las lágrimas que lo acompañaron durante la selección.

En otra publicación, el intérprete reconoció que la experiencia, aunque intensa, le dejó una gran enseñanza. “Gracias por darme la oportunidad de conocer sus vidas y a las personas que tanto aman y amaron por siempre”, concluyó.

Sebas Guillem estrenó su canción En mis sueños durante el concierto del mismo nombre, realizado el pasado 26 de febrero en el Teatro Nacional de Costa Rica.