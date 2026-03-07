Viva

Sebas Guillem rompe en llanto por sus seguidores; esto fue lo que pasó

El cantante costarricense compartió el sensible momento y explicó lo que significó para él

Por Fátima Jiménez
Sebas Guillem
Sebas Guillem, cantante costarricense, incluyó a sus seguidores en una iniciativa relacionada con su nuevo video musical. (La Nación y captura de pantalla )







Sebas GuillemEn mis sueños
Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA, actualmente cursa un técnico en Criminología. Se unió a La Nación en 2021, donde se ha desempeñado en las secciones de Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

