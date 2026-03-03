Sebas Guillem da importante anuncio sobre su participación en ‘Got Talent España’

El cantante costarricense Sebas Guillem se alista para las semifinales de "Got Talent España", tras obtener el pase de oro y conquistar al público con su voz.

El cantante nacional Sebas Guillem está cada vez más cerca de la semifinal de Got Talent España, exitoso programa de talentos en el que obtuvo un pase de oro en enero pasado.

Este lunes, compartió una importante noticia relacionada con su participación.

“Les cuento que ahora el paso a seguir es ir a la semifinal de Got Talent. El pase de oro me llevó directo a semis y ahora seguiré representando a mi bello país en España”, expresó el cantante en sus historias de Instagram, dejando claro que falta muy poco para volver a verlo en el importante escenario del show español.

Sebas Guillem aseguró que, tras sus exitosos conciertos en el Teatro Nacional, ahora continúa su camino en ‘Got Talent España’. (Tomada de redes sociales)

Agregó que está muy emocionado por este proceso y por poder compartir su corazón y su música con sus seguidores.

El anuncio lo acompañó con una foto de una silla con su nombre en el estudio del programa, probablemente tomada durante la audición que se volvió viral.

Guillem cerró como los grandes con dos presentaciones el 26 y 27 de febrero en el Teatro Nacional de Costa Rica. Para ambas fechas, se vendieron todas las entradas.

En paralelo, estrenó su más reciente sencillo, En mis sueños, y se mostró emocionado por la gran aceptación que tuvo entre el público.