Sebas Guillem da importante anuncio sobre su participación en ‘Got Talent España’

El cantante nacional Sebas Guillem está cada vez más cerca de la semifinal de Got Talent España, exitoso programa de talentos en el que obtuvo un pase de oro en enero pasado.
Este lunes, compartió una importante noticia relacionada con su participación.
“Les cuento que ahora el paso a seguir es ir a la semifinal de Got Talent. El pase de oro me llevó directo a semis y ahora seguiré representando a mi bello país en España”, expresó el cantante en sus historias de Instagram, dejando claro que falta muy poco para volver a verlo en el importante escenario del show español.
Agregó que está muy emocionado por este proceso y por poder compartir su corazón y su música con sus seguidores.
El anuncio lo acompañó con una foto de una silla con su nombre en el estudio del programa, probablemente tomada durante la audición que se volvió viral.
Guillem cerró como los grandes con dos presentaciones el 26 y 27 de febrero en el Teatro Nacional de Costa Rica. Para ambas fechas, se vendieron todas las entradas.
En paralelo, estrenó su más reciente sencillo, En mis sueños, y se mostró emocionado por la gran aceptación que tuvo entre el público.