Chappell Roan, Shakira, Luis Fonsi y Juanes: Estos artistas avanzaron despacito y el premio fue la fama mundial

Algunas personas tienen la fortuna de alcanzar la fama de la noche a la mañana, especialmente en un mundo donde las redes sociales facilitan que videos e imágenes se vuelvan virales en segundos.

Sin embargo, este no fue el caso de artistas que hoy gozan de gran reconocimiento. Por nombrar algunos, Chappell Roan, Shakira, Juanes y Luis Fonsi construyeron una carrera a lo largo de varios años, antes de destacar en las listas de canciones más populares en todo el mundo.

Chappell Roan es la estrella pop del momento. Su creciente popularidad, especialmente en Estados Unidos, la llevó a encabezar el festival Lollapalooza en Chicago y debutar en Coachella, un escenario codiciado por miles de artistas.

Antes de alcanzar este estatus, donde es aclamada por el público por su estética y expresión de género, no encontraba su lugar en la industria. Comenzó su carrera en 2017, cuando lanzó su primer EP titulado School Nights bajo el sello discográfico Atlantic Records.

Sus sonidos de esa época eran más indie y menos pop, lo que pudo haber contribuido a que no se volvieran virales, pero continuó perseverando y explorando nuevos géneros musicales. Así, en 2022, lanzó su sencillo My Kink Is Karma y, poco a poco, fue ganando popularidad.

La locura por Chappell Roan se desató en setiembre de 2023, con su disco The Rise and Fall of a Midwest Princess. Este álbum no solo provocó que cuente con más 40 millones de oyentes solo en Spotify, sino que sus canciones suenan sin cesar en las redes sociales.

Chappell Roan fue telonera de la gira 'GUTS Tour' de la artista estadounidense Olivia Rodrigo. (Spotify)

En el caso de Shakira, la cantante colombiana empezó su carrera musical en la década de 1990. Sus primeros dos discos no tuvieron éxito —motivo por el cual no se encuentran en plataformas digitales— y sus éxitos comenzaron a llegar con Pies descalzos.

Sin duda, su fama se consolidó con el lanzamiento de su cuarto álbum, ¿Dónde están los ladrones? Este disco de pop latino le permitió vender millones de copias en el mundo, ingresar al Salón de la Fama del Rock and Roll y realizar múltiples giras internacionales. Además, la revista Billboard la describió como la mejor artista de las décadas del 2000 y 2010.

Shakira se presentó en el medio tiempo de la final de la Copa América 2024, disputada entre las selecciones masculinas de Colombia y Argentina.

Juanes, por su parte, dio sus primeros pasos con la banda de rock colombiano Ekhymosis en 1988, donde tocaba la guitarra y hacía las voces principales. En este grupo, se consolidó como líder durante el lanzamiento de los álbumes Ekhymosis, Niño gigante y Amor bilingüe, hasta que decidió emprender su camino como solista.

En el año 2000 lanzó Fíjate bien, disco que quizás pasó inadvertido en comparación con los innumerables éxitos que vendrían después, como La camisa negra, A Dios le pido y Es por ti. Hasta la fecha, Juanes es el colombiano con más premios Grammy en la historia: 25 latinos y cuatro anglosajones.

A sus 52 años, Juanes mantiene una fuerte presencia en la industria musical latinoamericana. (Archivo)

Otro artista que también tuvo una larga carrera antes de alcanzar el éxito mundial fue Luis Fonsi. El puertorriqueño comenzó su trayectoria musical en los años 90 y, aunque ya había logrado importantes méritos como cantante y compositor, fue hasta 2017 que se convirtió en un fenómeno global con Despacito.

La popularidad de la canción fue tal que, meses después, el estadounidense Justin Bieber colaboró en una nueva versión, la cual atrajo más de 20 millones de visualizaciones en menos de 24 horas en YouTube. Esta colaboración fue especialmente notable porque era la primera vez que el intérprete de Baby cantaba en español.

