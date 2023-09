Luis Fonsi canta ‘Pasa la página’, sin dedicársela a nadie

Bien lo dice el viejo y conocido refrán: “Al buen entendedor, pocas palabras” y con esa consigna, pero sin dedicarla a nadie en especial, es que el puertorriqueño Luis Fonsi presentó su nueva canción titulada Pasa la página (Panamá).

El tema es parte de El Viaje, el nuevo álbum que Fonse está preparando para estrenar en el 2024.

El tema es una referencia a cuando una persona quiere olvidar alguna situación y busca seguir adelante: sea una relación fallida o alguna experiencia que no queremos recordar. “Pienso que hay mucha gente a quien se la podemos dedicar y decirles: ‘pasa la página, la vida es corta’”, dijo Fonsi en entrevista con La Nación.

Luis Fonsi celebrará en el 2024 su cuarto de siglo de carrera. Como parte del festejo estrenó el tema 'Pasa la página (Panama)', su nueva canción. Foto: Cortesía Universal Music.

Con la publicación de la pieza, en redes sociales saltó una duda de si el artista se la estaba dedicando a una persona en especial (¿su expareja Adamari López?). Sin embargo, el cantautor fue enfático en que la lectura que le da el público a las canciones es un tema fascinante para él.

“A mí me parece interesante siempre escuchar la perspectiva de la gente. Me parece bien tener la conversación y que una canción nos lleve a ella; siempre hay puntos de vista. Hay temas que son muy personales para mí, como Llegaste tú, que la escribí para mi hija (...). Hay otras que tienen temáticas más amplias, que las escribo y las siento, y otras como Buenos Aires, que es de despecho. Yo, ahora mismo, no me identifico porque estoy viviendo el mejor momento de mi vida personalmente”, afirmó Fonsi.

Y agregó: “A mí me gusta interpretar estos temas porque sé que hay mucha gente que se puede identificar”. Eso es precisamente lo que ha sucedido con Pasa la página.

Otro punto llamativo en el estreno de esta canción es el video que la acompaña, pues en la producción audiovisual se ve a Fonsi asediado por la prensa. Al respecto, el boricua expresó que sí, que hay medios de comunicación que también necesitan pasar la página del pasado.

“Esta canción es un desahogo bonito, una pieza alivianada para sonreír, para dedicar, para gozar”, comentó.

Ciudades importantes para Fonsi

En el disco El Viaje, Fonsi hace un repaso por su carrera de casi 25 años (los celebrará en el 2024) y por varias ciudades que han sido clave para él y su trayectoria.

Así es como conocimos de primero Buenos Aires y, posteriormente, Pasa la página (Panamá). “Es un disco mixto con temas rítmicos y románticos. Me emociona mucho tener un proyecto con una temática tan clara, es la primera vez que hago algo así”, aseveró.

“Son lugares que tienen un significado importante para mí. Obviamente, uno no puede nombrar a todas las ciudades que se quiere, muchas se quedaron por fuera. Conceptualmente, fue un ejercicio bonito”, dijo.

En la composición se hizo acompañar por dos viejos conocidos para él: Mauricio Rengifo y Andrés Torres, con quienes ya ha trabajado en otras obras.

Despacito, un hito

Es impensable hablar con Luis Fonsi y no destacar en la conversación el tema Despacito, ese que marcó un hito no solo en su carrera, sino en la música del mundo.

En el video de 'Pasa la página (Panamá)', Luis Fonsi también le mandó un mensaje a los medios de comunicación. Foto: Cortesía Universal Music.

El éxito que grabó junto a Daddy Yankee y que incluso llegó a la voz de Justin Bieber es y será por muchos años un caso de estudio. Ganadora de premios, de primeros lugares en listas de reproducción, de miles y miles de reinterpretaciones, de videos en redes sociales; en fin, algo histórico.

Despacito llegó a la vida de Fonsi 19 años después de haber comenzado su carrera. Ya él era un artista consolidado, pero la canción lo puso en el ojo del mundo.

“Fue una bendición, una canción que me dio la oportunidad, hasta cierto punto, de comenzar de nuevo y llegarle a un público que no me conocía. Fue reinventarme, un baño de nueva energía. Fue como regresar al primer día de la escuela. Fue el mejor regalo que me ha dado Dios”, expresó con respecto al tema.

¿Vendrá a Costa Rica?

Luis Fonsi nunca ha tocado en concierto en Costa Rica, hubo antes varios intentos, pero ninguno se logró concretar.

El artista prometió que el próximo año, cuando realice la gira internacional para festejar sus 25 años en la música, vendrá al país.

“Quiero regresar a esos lugares que han sido importantes y son parte de mi viaje, de mi historia. Costa Rica siempre ha estado presente. Tengo ganas de que llegue el año que viene para hacer esta gira y de verlos de cerca”, finalizó.