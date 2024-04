Juanes admite que estuvo harto de ‘La camisa negra’

No falta en los karaokes, fiestas ni duchas: La camisa negra es, sin lugar a dudas, el mayor éxito del cantante colombiano Juanes y uno de los principales himnos del pop latinoamericano.

Sin embargo, aunque sea la predilecta de millones de seguidores alrededor del mundo, Juanes confesó que llegó a hartarse de interpretarla tantas veces.

Estas declaraciones se dieron durante el podcast MoluscoTV, de Puerto Rico, país en el que el artista ofreció un concierto este fin de semana. El cantautor comenzó por sincerarse respecto a los cambios que ha vivido en su carrera y su manera de hacer música.

“Todo el camino recorrido hasta acá ha sido puro aprendizaje y agradezco todo. A veces escucho canciones mías y digo: ‘Dios mío, hermano, esta canción no me gusta‘”, comentó.

LEA MÁS: Juanes se sincera sobre su salud mental: ‘La depresión es una enfermedad muy común’

Eso sí, no quiso detallar cuáles, según afirmó, para no generar una reacción negativa de las personas que sí disfrutan de esas piezas. Ante la insistencia del entrevistador, salió a aclarar que no se trataba de La camisa negra, aunque segundos después modificó su versión.

“Para qué te voy a mentir, (la canción) me parece lo máximo. En un momento sí, estuve harto, me rayé, pero ahorita no. Ha sido un proceso de reconstruirme y de perdonarme también”, explicó el músico.

Además de esta peculiar confesión, el cantante volvió a referirse públicamente al proceso de agotamiento y posterior depresión que vivió años atrás.

“Trabajé desde el 2000 hasta el 2010 sin parar. Nacieron mis hijos Luna, Paloma, Dante, trabajando y viajando; yo no quería parar y pensaba que podía con todo, y eso no es así. Tienes que en algún momento darte un descanso y equilibrar las energías”, expresó Juanes.

Con el lanzamiento de su disco 'Mi sangre', Juanes sacudió el pop latinoamericano de inicios del 2000. Foto: Archivo

Según relató, durante esos años comenzó a beber alcohol con mucha frecuencia, inicialmente por su miedo a viajar en avión y luego para calmar los nervios antes de los conciertos. Esto lo atrapó en un círculo vicioso en el que asegura recaen la mayoría de músicos.

“Me tomó una depresión horrible y estaba totalmente saturado en el año 2010, yo dije: ‘no puedo más, hermano, estoy reventado‘. O sea, yo no puedo disfrutar de lo que hago en un escenario, me montaba a un escenario pensando: ‘odio esto, no quiero estar aquí’ ”

Confesó haberse sentido harto de no poder estar en su casa y compartir con su familia debido a sus compromisos laborales, pero que, actualmente, se siente en su mejor momento a nivel personal.

“Empecé a reconstruirme de nuevo, pero toqué fondo, literal. En estos 14 años ha sido un proceso increíble hasta llegar a este momento. Tengo clarísimo qué es este mundo de la música y qué es lo que yo quiero hacer”, concluyó.