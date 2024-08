Shakira y Antonio de la Rúa se reúnen en Miami

Un video que circuló en línea el 7 de agosto, en el que se ve a Shakira cenando en un ambiente nocturno con un hombre en un hotel de lujo en Miami, Florida, Estados Unidos, se volvió viral y desató especulaciones entre sus seguidores sobre si la famosa se estaba dando una nueva oportunidad en el amor.

Dado que en el material audiovisual no se distingue con claridad quién acompañaba a la intérprete de Lo hecho está hecho, algunos pensaron que se trataba del compositor Alejandro Sanz. Sin embargo, se reveló que la colombiana estaba pasando la noche en el Lido Bayside at The Standard Spa con su ex, Antonio de la Rúa, quien también fue su mánager en el pasado. Pero, ¿están interesados en volver?

Según el periodista de la farándula Alex Rodríguez, la reunión entre la intérprete y su antiguo amor fue por motivos exclusivamente laborales, ya que desde hace semanas están trabajando juntos.

“Antonio de la Rúa viene a ser algo así como su contador; es la persona que está administrando todo el tema profesional y personal de Shakira”, declaró Rodríguez en el programa estadounidense Siéntese quien pueda.

La versión señala que el abogado argentino fue una pieza clave durante los problemas legales que Shakira enfrentó en España con Hacienda, luego de su ruptura con el exfutbolista Gerard Piqué, y fue él quien decidió contactarla.

“Me dicen que su relación es maravillosa, que es de cercanía”, agregó. Además, la voz detrás de Ojos así tendría planes de integrarlo a su equipo como Tour Manager.

La historia de amor de Shakira y Antonio de la Rúa

Antonio de la Rúa y Shakira mantuvieron una relación formal que duró 11 años, tras darse una oportunidad juntos en el 2000, después de conocerse en una cena en Argentina, país natal del empresario.

Durante su noviazgo, compartieron mucho, ya que Antonio se convirtió en el mánager de la cantante, demostrando que el amor y los negocios pueden coexistir. Mientras colaboraron juntos, Shakira lanzó algunos de sus álbumes más exitosos y tres canciones inspiradas en el amor que sentía por de la Rúa: Suerte, Días de enero y Lo que más.

Sin embargo, también enfrentaron varios desafíos, ya que Antonio es hijo del fallecido expresidente de Argentina, Fernando de la Rúa, quien estuvo envuelto en numerosos escándalos durante su mandato. Esto expuso la relación de Shakira a la opinión pública y los tabloides.

Después de 11 años juntos, anunciaron una ruptura temporal que finalmente se convirtió en definitiva, ya que poco después, Shakira comenzó su relación con Piqué. Por su parte, de la Rúa emprendió una demanda contra la cantante, buscando que se le otorgaran $100 millones, alegando que la carrera de Shakira había despegado gracias a sus decisiones.

