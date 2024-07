Vea la presentación de Karol G y Shakira en la final de la Copa América 2024

Karol G y Shakira , las destacadas cantantes colombianas, actuaron en la Copa América 2024. La intérprete de Si antes te hubiera conocido entonó el himno nacional de su país antes del inicio del partido entre Argentina y Colombia, mientras que la barranquillera interpretó algunos de sus éxitos, incluyendo el tema principal del evento, titulado Puntería, durante el medio tiempo del encuentro.

A continuación, presentamos la interpretación de cada una de las artistas, realizada el pasado domingo:

Interpretación de Karol G en la Copa América 2024

Karol G en la final de la Copa América 2024

Karol G, originaria de Medellín, apareció al inicio de la competencia en el Hard Rock Stadium de Miami, Florida, Estados Unidos, para interpretar el himno de Colombia pasadas las 7 p. m., hora local.

La cantante lució una camiseta de la selección de fútbol de su país, demostrando así su orgullo. Además, llevó el cabello suelto, una enagua y botas negras.

A pesar de que su participación en el estadio fue aplaudida por sus compatriotas, en las redes sociales no convenció a algunos internautas, quienes la criticaron por una actuación “floja”. No obstante, la artista no se pronunció al respecto en sus plataformas digitales.

Interpretación de Shakira en la Copa América 2024

Shakira en la final de la Copa América 2024

Por otro lado, la presentación de Shakira supuso la primera vez en la historia en que la Copa América tiene un artista invitado durante el entretiempo. La colombiana tuvo su presentación cerca de las 8 p. m. de la noche.

La famosa de 47 años, quien tiene una larga trayectoria en espectáculos deportivos a nivel mundial generó muchas emociones entre los latinos. En su presentación subió a un escenario iluminado con un lobo, luciendo un atuendo en tonalidad plateada y saludando al público. Duró cerca de 10 minutos y estuvo acompañada de bailarines.

En cuanto al partido, Argentina logró alcanzar el bicampeonato en la Copa América y con ello el premio simbólico de la llamada triple corona en una disputada final contra Colombia que se decidió en tiempo extra con un marcador de 1-0.