Miss Universo Costa Rica 2026 en directo: 14 mujeres buscan la corona que deja Mahyla Roth

Este viernes 5 de junio, a las 8 p. m., el Centro de Convenciones de Costa Rica se viste de gala para celebrar la esperada final de Miss Universo Costa Rica 2026.

Bajo la conducción del carismático presentador Omar Cascante y la Miss Universo Sheynnis Palacios, el espectáculo -que será transmitido en vivo por el canal OPA- promete ser un espectáculo que trascenderá la tradicional pasarela de belleza.

LEA MÁS: La ‘miss’ que vive con dolor crónico, la cirujana que rompe moldes y la joven que halló su rumbo: así es la vida de tres candidatas al Miss Universo Costa Rica

¿Quiénes son los jueces de la edición? Copiado!

La organización del certamen ha confirmado un selecto panel de jueces, el cual tendrá la difícil tarea de evaluar a las aspirantes. El grupo está integrado por el empresario Kurt Werner, el experto en certámenes Geury Rodríguez, la doctora Natalia Quesada y el reconocido missólogo Ramiro Barrio.

Aportando el criterio local, a ellos se suma la experiencia de las reinas costarricenses Karina Ramos, Verónica González y Valeria Rees, mientras que la mirada internacional estará respaldada por la presencia de Victoria Kjaer, Miss Universo 2024 y directora de la franquicia de su país.

Reinas de belleza invitadas a Miss Universo Costa Rica 2026 visitaron el pasado jueves a la Virgen de los Ángeles. (Instagram)

LEA MÁS: La atleta de Osa, la ingeniera afrodescendiente y una rescatista animal buscan la corona del Miss Universo Costa Rica

Reinas invitadas al Miss Universo Costa Rica 2026 Copiado!

El evento contará con una constelación de invitadas internacionales, quienes sin duda engalanarán la alfombra roja. Entre las reinas que destacan están:

Emilia Dides (Miss Universo Chile 2024), quien además deleitará al público con su talento vocal, pues cantará en vivo durante el desfile de traje de gala y en otro segmento del show.

(Miss Universo Chile 2024), quien además deleitará al público con su talento vocal, pues cantará en vivo durante el desfile de traje de gala y en otro segmento del show. Jenny Ventura (Miss Universo República Dominicana 2025).

(Miss Universo República Dominicana 2025). Lina Luaces (Miss Universo Cuba 2025).

(Miss Universo Cuba 2025). Tamara Rogouski (Miss Universo Argentina 2026).

(Miss Universo Argentina 2026). Mara Topić (Miss Universo Ecuador 2024).

(Miss Universo Ecuador 2024). Marianela Ancheta (Miss Universo Cuba 2024).

(Miss Universo Cuba 2024). Glennys Medina (virreina Miss Universo Nicaragua 2025).

(virreina Miss Universo Nicaragua 2025). Fátima Bosch (Miss Universo 2025)

También habrá costarricenses homenajeadas: Viviana Muñoz (1991), Verónica González (2007), Johanna Solano (2011), Nazareth Cascante (2012), Karina Ramos (2014), Carolina Rodríguez (2016), Elena Correa (2017), Elena Hidalgo (2024), Valeria Rees (2021), Elena Hidalgo (2024) y Mahyla Roth (2025).

Candidatas a la corona de Miss Universo Costa Rica 2026 Copiado!

Un total de 14 aspirantes se han preparado arduamente para esta noche definitiva; ellas son: