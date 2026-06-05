Miss Universo Costa Rica 2026 en directo: 14 mujeres buscan la corona que deja Mahyla Roth

El certamen, llamado la ‘Gala dorada de las misses’, tiene a Sheynnis Palacios como presentadora y la presencia de Fátima Bosch, la actual reina universal

Por Fiorella Montoya
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Este viernes 5 de junio, a las 8 p. m., el Centro de Convenciones de Costa Rica se viste de gala para celebrar la esperada final de Miss Universo Costa Rica 2026.








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Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

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