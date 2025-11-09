‘Mira quién baila’ sufrirá cambios este domingo: uno de los presentadores se ausentará del programa

Édgar Silva es uno de los tres conductores de 'Mira quién baila' de Teletica. En esta labor lo acompañan Natalia Rodríguez y Natalia Carvajal.

Semana a semana, Edgar Silva, Natalia Carvajal y Natalia Rodríguez conducen con soltura Mira quién baila, la competencia de Teletica, pero este domingo habrá una variación en el formato: uno de los presentadores no estará en el set.

Según confirmó Vivian Pereza, productora del programa, a Teletica.com, uno de los presentadores será sustituido temporalmente por otro rostro familiar de Canal 7.

Se trata de Natalia Rodríguez, quien se ausentará porque se encuentra de viaje por China. En su lugar, Mauricio Hoffmann asumirá la conducción.

Además del cambio en los presentadores, la novena gala del programa incluirá la participación de invitados especiales como Montserrat del Castillo, Keyla Sánchez, Kimberly Loaiza, Nancy Dobles, la actual campeona Naomy Valle, Adán Chinchilla, el locutor Irán Blanco El Maleku, Mauricio El Chunche Montero, Claudio Jara, Róger Flores y Germán Chavarría.

Los participantes nominados para este domingo son el humorista Daniel Montoya y la periodista y creadora de contenido Ericka Morera.

