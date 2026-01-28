Viva

Los ‘chascos’ y glorias de ‘¿Quién quiere ser millonario?’: Teletica revela curiosidades de cara a la décima temporada del programa

En marzo se estrenarán los nuevos capítulos del show de Canal 7. Ignacio Santos sigue al frente como rostro del concurso

Por Jessica Rojas Ch.
¿Quién quiere ser millonario? Teletica
El periodista Ignacio Santos ha sido el presentador de '¿Quién quiere ser millonario?', de Teletica, desde su primera temporada. El conductor se prepara para estrenar la décima edición, en marzo. (Cortesía Teletica)







¿Quién quiere ser millonario?TeleticaIgnacio Santos
Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

