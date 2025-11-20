Viva

Dani León, el niño que luchó por trasplante de médula, triunfa en ‘¿Quién quiere ser millonario?’

La historia de Dani conmovió a Costa Rica en el 2016. Los ticos se unieron para ayudarlo a recolectar $1 millón para su cirugía

Por Jessica Rojas Ch.
En el 2016 Dani León conmovió a Costa Rica con su historia. Un año después recibió un trasplante de médula ósea. Ahora, tiene 19 años y está saludable. (Archivo)







