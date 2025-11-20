Dani León, el niño que luchó por trasplante de médula, triunfa en ‘¿Quién quiere ser millonario?’

En el 2016 Dani León conmovió a Costa Rica con su historia. Un año después recibió un trasplante de médula ósea. Ahora, tiene 19 años y está saludable.

En el 2016, un niño de 11 años conmovió a toda Costa Rica con su historia y unió a los ticos en su ayuda: él necesitaba con urgencia un trasplante de médula ósea. Gracias al apoyo de todo el país, el amor y la lucha de sus padres y también sus ganas de vivir, el pequeño salió airoso de la operación y ha cumplido desde entonces varias metas.

Una de ellas la logró este miércoles 19 de noviembre al ser uno de los ganadores del programa ¿Quién quiere ser millonario? de Teletica. Dani León participó con su otro nombre: Alex, pero su imagen y su historia no pasaron desapercibidas para el público.

A sus 19 años luce muy cambiado, y claro, ya es todo un hombre muy diferente al chiquillo que llenó los corazones de los costarricenses. Tiene novia y es estudiante de microbiología. Los sueños que llevaron a Dani al concurso de Canal 7 son conocer Disney con su familia y su pareja, y comprarse un carro.

Dani León, el niño del trasplante de médula ósea, participó en '¿Quién quiere ser millonario?'

El joven fue acompañado por su mamá Zaida León al programa. Logró llegar hasta la pregunta número 10, cuyo tema fue el Campeonato Panamericano de Gravel que se realizó en suelo tico este año.

Hasta ese momento Dani, como lo conoció Costa Rica, contestó correctamente, pero se le acabaron las opciones y decidió retirarse con un premio de ¢2,5 millones.

“Creo que me voy por lo lógico, que es retirarse. Disfruté mucho estar acá. ¢2,5 millones es mucha plata, creo que con eso me voy feliz”, dijo.

La historia de Dani León

En agosto del 2017, Dani fue operado en el Hospital de Niños de Cincinnati, en Ohio, Estados Unidos.

Dani León Quién quiere ser millonario (Archivo/Facebook/La Nación)

Dani no había cumplido ni siquiera dos años cuando fue diagnosticado con anemia de Diamond-Blackfan, o aplasia pura de la serie roja, un padecimiento congénito que no le permitía crear glóbulos rojos en su médula ósea.

Para llegar a Estados Unidos y costear la cirugía, la familia del niño formó un equipo de trabajo al que llamaron Team Dani, que solicitó donaciones a los costarricenses. Para ese momento, la meta era recaudar $1 millón y lo lograron.