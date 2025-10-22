Viva

Periodista del Ministerio de Trabajo participó en ‘¿Quién quiere ser millonario?’: Conozca cómo le fue

Geovanny Díaz, también vicepresidente del Colegio de Periodistas, espera cumplir pronto su sueño de ir a un Mundial. Esta fue la millonaria cifra que ganó en el concurso de Teletica

Por Fiorella Montoya
Geovanny Díaz se retiró del programa con el deseo de usar su premio para cumplir su anhelo de asistir a un Mundial de fútbol.
Geovanny Díaz se retiró del programa con el deseo de usar su premio para cumplir su anhelo de asistir a un Mundial de fútbol. (Instagram/Instagram)







