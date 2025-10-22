Periodista del Ministerio de Trabajo participó en ‘¿Quién quiere ser millonario?’: Conozca cómo le fue

Geovanny Díaz se retiró del programa con el deseo de usar su premio para cumplir su anhelo de asistir a un Mundial de fútbol.

El periodista Geovanny Díaz Jiménez, funcionario del Ministerio de Trabajo y vicepresidente del Colegio de Periodistas, participó este martes en el programa ¿Quién quiere ser millonario? y se retiró con una ganancia de ¢2,5 millones, luego de una destacada participación llena de simpatía y conocimiento.

Díaz, de 46 años, aseguró que su motivación para concursar nació gracias a su sobrina Mariana, de 11 años, quien lo animó a enviar la solicitud.

“A mí siempre me han gustado los concursos, pero fue mi sobrina quien me dijo que debía intentarlo. Le hice caso y aquí estoy”, expresó durante la transmisión.

Su primera gran sonrisa llegó con la pregunta inicial: "¿Cuando un tico dice que se enjaranó, significa que...?" Tras reflexionar unos segundos, Díaz respondió con seguridad: “se endeudó”. La elección fue correcta y le permitió sumar los primeros ¢100.000 del programa conducido por Ignacio Santos.

En las siguientes rondas, el periodista demostró agilidad mental y dominio general del conocimiento. En una de las preguntas más retadoras, decidió utilizar el comodín del público para resolver: “¿La historia del libro “El libro de la selva” se desarrolla en...?" Ocho personas levantaron la mano para ayudarlo, y finalmente el elegido afirmó que la respuesta era India, lo cual resultó correcto. Con ello, Díaz avanzó hasta la cifra de ¢2,5 millones.

Su camino en el concurso llegó a su fin en la pregunta que lo separaba de la segunda zona segura: "¿Este año, a bordo de la misión espacial Crew-11 de la NASA, se enviaron a la EEI semillas costarricenses de...?" Sin plena seguridad sobre la respuesta, el comunicador tomó una decisión prudente.

“Ante la falta de certeza, lo mejor es tomar lo que se tiene, que no es poca cosa, y me llevo el momento tan bonito que he pasado acá. Hasta aquí llegamos, don Ignacio”, expresó antes de retirarse con una sonrisa. La respuesta correcta era tomate y chile.

Díaz se despidió satisfecho y con un objetivo claro: usar el dinero para acercarse a uno de sus sueños más grandes: asistir a un Mundial de fútbol.