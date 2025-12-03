Christian Sandoval en ‘Quién quiere ser millonario’: ¿Cuánto ganó y a quién beneficiará con el premio?

Christian Sandoval se animó a sentarse en la silla caliente para ser parte de una edición especial de Quién quiere ser millonario, en esta ocasión bajo el nombre Quién merece ser millonario. Al final, el periodista deportivo se llevó ¢9.000.000 que invertirá en una noble causa.

Sandoval llegó hasta la pregunta 13, en la que decidió retirarse tras la consulta de: “La escritora costarricense que utiliza el seudónimo Lara Ríos es nieta de”: La respuesta correcta era Aquileo J. Echeverría.

El presentador y comentarista se acompañó de Marisol Villalobos, madre de Hans Tomás Calderón Villalobos, un joven de 16 años diagnosticado con leucemia linfoblástica aguda (LLA), al cual le donará el dinero ganado en la competencia.

El joven necesita una operación y, según informó Teletica.com, debe “contar con un cuarto con cielorraso, su propio baño y servicio sanitario, entre otros requerimientos”.

Además, el canal informó que Hans recibirá un trasplante de médula ósea en abril y su madre será la donadora. La familia se llevó ¢150.000 de más, ya que una de las personas que ganó dinero del público lo donó.