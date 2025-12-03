Viva

‘¿Quién quiere ser millonario?’ tendrá un invitado muy especial este martes; vea de quién se trata

El invitado participará en el último programa de la novena temporada, donde jugará ‘por una familia que merece ser millonaria’

EscucharEscuchar
Por Fátima Jiménez
Quién quiere ser millonario
La producción del programa "Quién quiere ser millonario" invitó a una reconocida figura de Teletica para el cierre de su novena temporada. (Teletica /Teletica)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
¿Quién quiere ser millonario?TeleticaChristian Sandoval
Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA, actualmente cursa un técnico en Criminología. Se unió a La Nación en 2021, donde se ha desempeñado en las secciones de Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.