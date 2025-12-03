‘¿Quién quiere ser millonario?’ tendrá un invitado muy especial este martes; vea de quién se trata

La producción del programa "Quién quiere ser millonario" invitó a una reconocida figura de Teletica para el cierre de su novena temporada.

El programa ¿Quién quiere ser millonario?, de Teletica, tendrá este martes 2 de diciembre un invitado especial en la emblemática “silla caliente”: el periodista deportivo Christian Sandoval, figura de Teletica Deportes y uno de los estadígrafos más reconocidos del fútbol nacional.

La producción anunció en sus redes sociales que Sandoval participará en el último programa de la novena temporada, donde jugará “por una familia que merece ser millonaria”, en una emisión que se transmitirá a las 8 p. m. por Teletica Canal 7 y Teletica.com.

Con este episodio, el espacio llega al cierre de una etapa en la que distintos participantes han compartido sus historias de vida, mientras ponen a prueba sus conocimientos de cultura general.

Sandoval es conocido por su estilo analítico, su manejo de datos y estadísticas, y su presencia en múltiples plataformas deportivas de Teletica.

El anuncio también dio pie al humor entre sus propios colegas: desde las cuentas de TDMás se bromeó con que “hoy se cae la mentira de Sandoval, los datos se los soplan”, en referencia a la fama del comunicador por su dominio de las cifras y la estadística.

La expectativa en torno a su participación suma así un toque de camaradería y picante a este cierre de temporada.