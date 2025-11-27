Viva

Christian Sandoval estalla tras respuesta de directivo de la Fedefútbol: ‘Sigue la soberbia’

El periodista de Teletica manifestó su molestia por la noticia que dio un miembro del Comité Ejecutivo de la Federación

EscucharEscuchar
Por Juan Pablo Sanabria
A Cristian Sandoval le recordaron sus tiempos de “chiquillo” con una singular foto
Cristian Sandoval lanzó fuerte mensaje contra la Federación de Fútbol. (Instagram)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Christian SandovalFederación de FútbolSelección de Costa RicaGustavo Araya
Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.