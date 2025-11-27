Christian Sandoval estalla tras respuesta de directivo de la Fedefútbol: ‘Sigue la soberbia’

A Christian Sandoval, periodista de Teletica, no le sentó nada bien la respuesta de un directivo de la Federación Costarricense de Fútbol y apuntó duramente contra el órgano federativo con un duro mensaje.

En redes sociales, Sandoval estalló luego de que Gustavo Araya, secretario general de la Fedefútbol, respondiera a la prensa sobre la continuidad del mexicano Ignacio Hierro como director de selecciones de Costa Rica.

Aunque muchos, incluido el comunicador, han esperado la destitución de Hierro tras el fracaso de la Selección en la eliminatoria para el Mundial 2026, el azteca de momento continuará en el puesto.

“En este momento, la decisión que toma el Comité Ejecutivo es que se va a continuar con un análisis integral.

“La decisión de la continuidad, o no, del director deportivo es sumamente importante y afecta a todos los procesos que hay en este momento”, dijo el directivo a medios de comunicación este 26 de noviembre.

“Se va a continuar en un análisis integral de toda la situación para, eventualmente, poder tomar una determinación”, agregó.

Sandoval compartió en su cuenta de Instagram el fragmento con estas declaraciones del secretario, acompañado de un texto cargado de indignación.

“Argumentos pobres y carentes de análisis verdaderos es lo que sigue dando la Fedefútbol. Ignacio Hierro no cumplió con sus objetivos. Punto. Sigue la soberbia predominando en la Federación”, escribió.

“Más excusas, más soberbia, más querer tapar lo que es evidente”, enfatizó.